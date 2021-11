Strappare Lungo i Bordi è la serie Netflix, creata e diretta da Zerocalcare, che sta ottenendo un grande successo, risultando, attualmente, la serie originale Netflix più vista in Italia.

La soundtrack di Strappare Lungo i Bordi è composta da canzoni edite e da musiche originali composte da Giancane, cantautore ed ex chitarrista del Muro del Canto.

Per quanto riguarda i brani editi, possiamo citare Non abbiam bisogno di parole di Ron, Xdono di Tiziano Ferro, Clandestino di Manu Chao, Wait degli M83, Ragazzo malato e Un battito ancora de Gli Ultimi, Dancing with myself dei Generation X, Leave your troubles dei The Wiyos, Smalltown Boy dei Bronski Beat, Super Human dei Remember Summer, Black Water degli Apparat, For the better di Max Brodie, Haut Les Coeurs / Rag #2 di Fauve, e The Funeral dei Band of Horses.

Le musiche originali, invece, sono state racchiuse in album dal titolo Strappati Lungo i Bordi, disponibile dal 17 novembre 2021 sulle piattaforme streaming. A partire da venerdì 17 dicembre, la soundtrack sarà disponibile anche in formato fisico, in una speciale edizione limitata in vinile giallo numerato, già disponibile in pre-order.

Il primo estratto della colonna sonora, attualmente in rotazione radiofonica, è la title-track che è anche la sigla della serie.

Giancane e Zerocalcare avevano già collaborato nel 2018 per il video della canzone Ipocondria, che vede anche la partecipazione di Rancore, brano che è stato anche utilizzato per la colonna sonora dei corti animati di Rebibbia Quarantine, prodotti nel 2020 durante il lockdown e presentati a Propaganda Live, programma di La7 condotto da Zoro.

Strappati Lungo i Bordi: tracklist

1. Strappati Lungo i Bordi

2. Strappati Lungo gli 80’s

3. Strappati Tranne i Bordi

4. Strappati Lungo i Beatles

5. Emo10

6. Armadillo Funk

7. Latina (Instrumental)

8. Non Dormo Ancora

9. Papà Francesco (Instrumental)

10. Mirko

11. Strappati Lungo i Bordi (Karaoke Version)