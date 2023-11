Straniero è il brano di Massimo Pericolo -insieme a Tedua– che promuove l’uscita dell’album “Le cose cambiano”. Il disco, che vede Dardust alla produzione, è disponibile dal 1 dicembre 2023.

L’album “Le cose cambiano” è un messaggio di speranza da parte dell’artista di Brebbia per le persone che vengono dal suo stesso niente e parallelamente è uno statement del rapper che vuole dimostrare una svolta non solo nella sua vita ma anche nella propria visione artistica.

In sedici nuove canzoni, l’artista racconta la sua storia e quella dei suoi amici, della sua gente, dei luoghi magici e complicati che vive ogni giorno: “Le cose cambiano” è un progetto dedicato alla provincia. Accompagnato da una squadra inedita di produttori e artisti di rilevanza nazionale nei featuring.

Ecco, tra produzione e collaborazioni, i nomi di coloro che hanno collaborato al suo nuovo progetto discografico: Shune, Greg Willen, NKO, 2nd Roof, Crookers, Dardust, Xqz, TempoXso & Janax e Yung Purple e, nei featuring, Guè, Tedua, Baby Gang, Emis Killa, Niko Pandetta, Speranza, Rafilù e Fight Pausa).

Massimo Pericolo e Tedua, Le cose cambiano, Significato, Ascolta la canzone

La vita è un tour, un viaggio di esperienze. Ricorda chi era, Massimo Pericolo, nel pezzo “Straniero”, ribadendo le certezze che lo hanno formato e il pensiero libero che difende con tutto se stesso. C’è il momento della nostalgia nell’accorgersi che la persona a cui si vuole bene, non è più accanto a noi. Ma ci consola immaginare che sia sotto lo stesso cielo. E c’è anche il tempo per una critica allo Stato, alla politica, rea di aver dimenticato il Sud Italia e di averlo consegnato alla mafia. Ma anche al Nord la vita non è semplice, nemmeno in quella ‘Padania’ che spesso fa sentire tutti “stranieri”.

CLICCANDO QUI POTETE VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “STRANIERO” DI MASSIMO PERICOLO ED EMIS KILLA

Massimo Pericolo e Tedua, Le cose cambiano, Testo della canzone

Non sono i film e la tv

Non sono i social e le news

Non è la musica più cool

E’ questa vita il vero tour

Io mi ricordo chi ero

Difendo quello in cui credo

Se resto fermo mi stresso

Dovrei pensare di meno

Non sei più qui non ci credo

Ma chiudo gli occhi e ti vedo

Sotto ad un unico cielo

Col passaporto straniero

Conta più un viaggio dell’atterraggio

la barra più potente che la scrivi sul palazzo

Ho casa così grande che mi cambia fusorario

Quante case ho cambiato, però almeno ho viaggiato

Son stato al Sud Italia

So che dove non c’è lo Stato allora c’è la mafia

Lo Stato lavora solo dove ci guadagna

Se a uno manca l’acqua è normale che si arrangia

Con la legalità nemmeno ci riempi la pancia

Son tornato in Padania, e la Madonna, e la Madama

A quindici anni già vendevo i grammi per la strada

Quando gli ho detto un mare, mi ha risposto Bella raga

Bella raga son proprio di qua, ma non mi sento di qua

Nè di qua, né di là

E ho abitato in centro solo quando ero dentro

Aspetto solo il giorno in cui scoppia una bomba in Parlamento

Non mi ricordo chi ero

Difendo quello in cui credo

Se resto fermo mi stresso

Dovrei pensare di meno

Non sei più qui non ci credo

Ma chiudo gli occhi e ti vedo

Sotto ad un unico cielo

Col passaporto straniero

Potrà fare male ma comunque non so cedere

Io sempre c’ho creduto perché tutto può succedere

Mio padre fuori scuola non mi è mai venuto a prendere

Se a volte brucia ancora, allora svuota il posacenere

Volo sopra un jet e (?) i miei

Brutti sogni vedo te ma con lei, ma vorrei solamente avere un break

NBA, anyway non ci vado al set per un po’ di Mary J

Perché io non voglio condanne, sono un fiore colto in flagrante

Mi farò spazio fra le altre piante, con il gambo storto in un orto urticante

Le reti né mi bruciano ma in strada cosa luccica

Tutti i miei sogni in fumo prima di fare sta musica

Un amico a 4 zampe non ti giudica

Parole che ti pungono è la mia lingua ruvida

Io mi ricordo chi ero

Difendo quello in cui credo

Se resto fermo mi stresso

Dovrei pensare di meno

Non sei più qui non ci credo

Ma chiudo gli occhi e ti vedo

Sotto ad un unico cielo

Col passaporto straniero