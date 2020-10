Still Have Me è il nuovo singolo di Demi Lovato.

Il 24 luglio 2018, Demi Lovato è stata ricoverata in ospedale per overdose di droga, poche settimane dopo aver rivelato al pubblico che non era più sobria. Più tardi, una volta che Demi ha completato la riabilitazione, “Still Have Me” è stata scritta e registrata sulla sua guarigione dopo l’overdose. Parte della canzone è trapelata online ma i fan non avevano idea di quando sarebbe stata pubblicata l’intera canzone.

Il 24 settembre 2020, Demi Lovato e Max Ehrich hanno concluso la loro relazione solo 2 mesi dopo essersi fidanzati. Numerosi rapporti affermavano che la coppia aveva avuto conflitti nelle ultime settimane perché Ehrich si era trasferito ad Atlanta per filmare il suo prossimo film, “Southern Gospel”, e che Lovato si era trasferito ad Atlanta per stargli vicino, ma Ehrich sentiva di aver bisogno di spazio. Inoltre, secondo quanto riferito, Lovato si sentiva come se non conoscesse le sue vere intenzioni nel proporle una proposta a soli 4 mesi dalla loro relazione. Alcune settimane prima, molti fan hanno anche scoperto tweet, commenti e dms che li hanno portati a credere che Max stesse usando Demi per la fama.

Dopo che Max ha pubblicato altre strane storie su Instagram nella prossima successiva, Demi ha apparentemente risposto il 30 settembre 2020, postando l’audio di “Still Have Me” sul suo Twitter all’insaputa del suo team, poiché la canzone non era ancora disponibile su nessuna piattaforma di streaming. per l’acquisto al momento del rilascio. Prima di pubblicare la canzone, Lovato avrebbe cambiato buona parte del testo per riflettere la fine del suo fidanzamento con Ehrich invece parlare della sua overdose.

A seguire testo e traduzione della canzone. Qui potete ascoltare il pezzo.

Demi Lovato, Still Have Me, Lyrics

[Intro]

Hmm[Verse 1]

I’m a mess and I’m still broken

But I’m finding my way back

And it feels like someone’s stolen

All the light I ever had[Pre-Chorus]

Like the world disappeared

And I’m laying right here

While the silence is piercing

And it hurts to breathe[Chorus]

I don’t have much but at least I still have me (I still have me)

And that’s all I need

So take my faith but at least I still believe (I still believe)

And that’s all I need

I don’t have much but at least I still have me[Verse 2]

Everything around me shattered

All the highs are now just low

But it doesn’t even matter

‘Cause I’d rather be alone

[Pre-Chorus]

All my love disappeared

And I’m laying right here

While the silence is piercing

And it hurts to breathe[Chorus]

I don’t have much but at least I still have me (I still have me)

And that’s all I need

So take my faith but at least I still believe (I still believe)

And that’s all I need

I don’t have much but at least I still have me[Bridge]

I don’t have much but at least I still have me (I still have me)

(Woah, woah)[Chorus]

I don’t have much but at least I still have me (I still have me)

And that’s all I need (That’s all I need)

So take my faith but at least I still believe (I still believe)

And that’s all I need (That’s all I need)

I don’t have much but at least I still have me[Outro]

Ooh, hmm

Demi Lovato, Still Have Me, Traduzione

Hmm

Sono un disastro e sono ancora distrutta

Ma sto ritrovando la via del ritorno

E sembra che qualcuno abbia rubato

Tutta la luce che avevo mai avuto

Come se il mondo fosse scomparso

E sono sdraiato proprio qui

Mentre il silenzio è lacerante

E fa male respirare

Non ho molto ma almeno ho ancora me (ho ancora me)

Ed è tutto ciò di cui ho bisogno

Quindi prendi la mia fede ma almeno credo ancora (credo ancora)

Ed è tutto ciò di cui ho bisogno

Non ho molto ma almeno ho ancora me

Tutto intorno a me andò in frantumi

Tutti gli alti sono ora solo bassi

Ma non importa nemmeno

Perché preferisco stare da solo Tutto il mio amore è scomparso

E sono sdraiato proprio qui

Mentre il silenzio è lacerante

E fa male respirare

Non ho molto ma almeno ho ancora me (ho ancora me)

Ed è tutto ciò di cui ho bisogno

Quindi prendi la mia fede ma almeno credo ancora (credo ancora)

Ed è tutto ciò di cui ho bisogno

Non ho molto ma almeno ho ancora me

Non ho molto ma almeno ho ancora me (ho ancora me)

(Woah, woah)

Non ho molto ma almeno ho ancora me (ho ancora me)

Ed è tutto ciò di cui ho bisogno (è tutto ciò di cui ho bisogno)

Quindi prendi la mia fede ma almeno credo ancora (credo ancora)

Ed è tutto ciò di cui ho bisogno (è tutto ciò di cui ho bisogno)

Non ho molto ma almeno ho ancora me