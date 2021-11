Stella di mare è una canzone di Lucio Dalla uscita nel 1979 e tratta dall’album che porta il nome del cantautore.

Il disco “Lucio Dalla” vede brani composti e scritti dallo stesso artista, ad eccezione di un unico pezzo, Cosa sarà, che vede le musiche di Ron. Il progetto è un successo e vende circa 500.000 copie in soli sei mesi dalla pubblicazione.

Stella di mare, Significato canzone

La canzone è una dedica d’amore e sguardi verso una persona amata che dorme e giace accanto a lui, a letto. La stanchezza è forte, non riesce a dormire e passa il tempo ad osservare la pelle bianca di chi ha accanto, una sorta di silenziosa ninna ninna. Guarda chi gli è accanto, fissa il suo corpo e le ombre della notte, prima che la luce entri nella stanza e interrompa questa visione quasi onirica.

Stella di mare, ascolta canzone

Qui sotto potete ascoltare la canzone “Stella di mare”, in streaming:

Lucio Dalla, Stella di mare, testo canzone

Così stanco da

non dormire

le due di notte non

c’è niente da fare

mi piace tanto

poterti toccare

o stare fermo e

sentirti respirare

dormi gia

pelle bianca

come sarà

la mia faccia stanca

provo a girare il

mio cuscino

è una scusa per

venirti più vicino

provo a svegliarti

con un po’ di tosse

ma tu ti giri come

se niente fosse

spengo la luce

provo a dormire

ma tu con la mano

mi vieni a cercare

tu come me

tu come me

che le stelle

della notte

fossero ai tuoi piedi

che potessi

essere meglio

di quello che vedi

avessi qualcosa

da regalarti

e se non ti avessi

uscirei fuori a

comprarti

stella di mare

tra le lenzuola

la nostra barca

non naviga

vola, vola, vola!

Tu voli con me

tu voli con me

tu vola che

si e’ alzato il vento

vento di notte

vento che stanca

stella di mare

come sei bella

come sei bella e

come e’ bella

la tua pelle bianca

bianca bianca.

Tu come me

Tu come me

Uh, tu uh uh come me

tu come me.

Chiudi gli occhi e

non guardarti intorno

sta già entrando

la luce del giorno

chiudi gli occhi e

non farti trovare

pelle bianca di luna

devi scappare

dormi ora

stella mia

prima che il giorno

ti porti via

via via!…

Tu come me

tu come me

ora non voli

si e’ fermato il vento

posso guardare

la tua faccia stanca

e quando dormi

come sei bella

come sei bella e

come è bella

la tua pelle bianca

bianca bianca!

Tu come me

Tu come me

tu come me

tu come me

tu come me…