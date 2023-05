Monika Linkytė è una cantante lituana che rappresenterà la Lituania nell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

La cantante 30enne si esibirà con il brano dal titolo Stay, con il quale ha vinto la quarta edizione di Pabandom iš naujo!, la manifestazione musicale con la quale la Lituania sceglie il proprio artista rappresentante per l’ESC.

Per Monika Linkytė, si tratta della seconda partecipazione all’ESC, dopo la prima partecipazione risalente al 2015, in coppia con Vaidas Baumila, con la canzone This Time. Nel 2013, invece, la cantante ha partecipato alla seconda edizione della versione lituana del talent show The Voice.

Monika Linkytė, Stay: Significato canzone

Scritto da Monika Linkytė, Krists Indrišonoks e Jānis Jačmenkins, il testo del brano parla di una persona che fa i conti con la propria tristezza e i propri fallimenti, che si rende conto che la felicità è lontana e di quanto sia difficile, per lei, trovare una persona che la ami. Il testo, però, contiene anche un messaggio di rinascita.

Nel testo, inoltre, è presente una frase in lituano non traducibile (“Čiūto tūto”) che fa riferimento alla musica popolare e che rappresenta i suoni della natura nei tempi antichi della Lituania.

Monika Linkytė, Stay: Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Stay.

Monika Linkytė, Stay: Testo canzone

I’ve carried sadness with me

I hid it well since sixteen

And all the crying, all the fighting

It kept putting out the fire

That burned so bright within me.

As I look back to all those years

To broken dreams, disguising fear

Being someone that I’m really not

Now I am drowning in my bed

And life has gone out my hands

Happiness seems further than the moon.

Just stay with me

My heart is bleeding

I need your healing

Wait for me

Well, it ain’t easy

To love someone like me.

My heart is beating, my heart is beating

My heart is beating, finally, my heart is beating

My heart is beating, my heart is beating

My heart is beating, finally, my heart is beating.

I took it all on myself

I asked for nobody’s help

Had to taste it and embrace it

All the bitterness of failure

To find myself within me.

Just stay with me

My heart is bleeding

I need your healing

Wait for me

Well, it ain’t easy

To love someone like me.

My heart is beating, my heart is beating

My heart is beating, finally, my heart is beating

My heart is beating, my heart is beating

My heart is beating, finally, my heart is beating

Just stay

Just stay.

Čiūto tūto, čiūto tūto, čiūto tūto

Čiūto tūto, čiūto tūto, čiūto tūto.

Monika Linkytė, Stay: Traduzione canzone

Ho portato la tristezza con me

L’ho nascosta bene da quando avevo sedici anni

E tutti i pianti, tutti gli scontri

Continuava a spegnere il fuoco

Che bruciava così luminoso dentro di me.

Mentre guardo indietro a tutti quegli anni

Ai sogni infranti, mascherando la paura

Essendo qualcuno che in realtà non sono

Ora sto annegando nel mio letto

E la vita mi è sfuggita di mano

La felicità sembra più lontana della luna.

Resta con me

Il mio cuore sta sanguinando

Ho bisogno della tua cura

Aspettami

Beh, non è facile

Amare qualcuno come me.

Il mio cuore sta battendo, il mio cuore sta battendo

Il mio cuore sta battendo, finalmente, il mio cuore sta battendo

Il mio cuore sta battendo, il mio cuore sta battendo

Il mio cuore sta battendo, finalmente, il mio cuore sta battendo.

Ho sopportato tutto da sola

Non ho chiesto l’aiuto di nessuno

Ho dovuto assaggiarla e abbracciarla

Tutta l’amarezza del fallimento

Per ritrovarmi dentro di me.

Resta con me

Il mio cuore sta sanguinando

Ho bisogno della tua cura

Aspettami

Beh, non è facile

Amare qualcuno come me.

Il mio cuore sta battendo, il mio cuore sta battendo

Il mio cuore sta battendo, finalmente, il mio cuore sta battendo

Il mio cuore sta battendo, il mio cuore sta battendo

Il mio cuore sta battendo, finalmente, il mio cuore sta battendo

Rimani

Rimani.

Čiūto tūto, čiūto tūto, čiūto tūto

Čiūto tūto, čiūto tūto, čiūto tūto.