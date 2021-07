Squeeze #1: il nuovo singolo di Anna (Testo e Video)

Squeeze #1 è il nuovo singolo di Anna, la rapper spezzina che, l’anno scorso, ha raggiunto il successo grazie alla hit Bando, che le ha permesso di diventare la cantante più giovane a raggiungere la prima posizione nella classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia.

Dopo Bando, la rapper 17enne (18 anni, il prossimo 15 agosto) ha pubblicato i singoli Bla Bla, insieme a Gué Pequeno, e Fast. Anna, nell’ultimo anno, ha anche collaborato con la Dark Polo Gang e con Ghali.

Quest’estate, quindi, Anna proverà a replicare il successo ottenuto con Bando con Squeeze #1, singolo prodotto da Young Miles, giovanissimo producer romano scoperto da Slait, già apparso in Machete Mixtape 4 e in Bloody Vinyl 3.

Di seguito, trovate il testo di Squeeze #1. Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale.

Anna – Squeeze #1: il testo

Tuta nera, tutta scema la tua tipa, su

Da Milano al Sud e l’Italia non basta più

Mi tatuo altawadue, penso, che caz*o ne sai tu

L’ho messo in c*lo a voi, per questo mo’ vi brucia un po’ di più.

Oddio, Anna l’ha detto for real

Serpi mi offrono da bere, ma è sangue, non è sangria

Si portan gente in studio, io ho detto, mandali via

Certi dicon, malavita con il padre in polizia, mamma mia.

Belle tipe, giù riunite, mezze scemonite

Caz*o dite, non servite, quindi non venite

Non far musica, continua a far la meretrice

Primo genitrice di ‘ste bitches, faccio baby sitter.

Mi vedi, drippi con le chains, scrivo hit sopra a ‘ste base

Che vi chiudo nelle cage, non sei vero, hai quattro face

Ti senti dentro Scarface, bene, scemo, sarò straight

Levati dal caz*o, no, ma dammi tutto il cash you made

Ho speso un K da Sephora, il budget non si sfora

Non so dove sarei se fossi restata a scuola

Ricordo solo il prof che mi diceva, Anna, stai buona

Mo’ faccio l’appello, alza la mano che ho detto cogliona.

Nuovo giorno con nuova tuta

Passi tu qua, la gente sputa

Faccio jolla, la metto tutta

Qualche infame che non saluta

Non ho regole e manco orari

Schiaffi in faccia, rosso Ferrari

Fatti forte in mezzo agli squali

Sennò qua ti rendon schiavi

Mami, non siam pari

Chiami, rispondo domani

Chiari, siam stati chiari

Sali, paghi, poi vai

Pensa che la disso

Anche se tra me e lei c’è un abisso

Faccio ballare tipo Pistols

Mi fotte del ragazzo fisso

Meglio di loro, quindi sono tristi

Scusa, è che a volte il mio ego ha coraggio

Rabbia repressa buttata nei dissing

E a volte penso ‘ste mani mi mangio

Ma non è stato facile, persone acide

Distruttive per un’anima fragile

C’ho da dire cose che ho scritto in pagine

Se hai da dire, manda a me, no al mio management

Anna non parla con tro*e e snitch

Fanculo chicks, succhiano dic*s

Quanti giudican per la taglia dei jeans

E va di moda farsi di coca e pills

Salvati tu, non chiedere a ‘ste m*rde

Chi c’è bene, chi non c’è non mi serve

Tu non c’eri quando mamma era al verde

E quando rubavamo beat sopra al server.