Spotify è il titolo del nuovo inedito di Nicol presentato e cantato nella puntata di Amici 21 andata in onda domenica 7 novembre 2021. L’artista ha interpretato il pezzo durante la gara di inediti con i compagni, giudicata da Loredana Bertè (che ha dato a Nicol il voto più basso).

Nicol, Spotify, ascolta la canzone

Nicol, Spotify, significato canzone

Nel brano, Nicol fa un appello alla persona per la quale ha un interesse, invitandola a conservarla, ad avere cura di lei e usa la metafora di Spotify (il servizio di streaming per ascoltare musica online) chiedendole di non saltarla e abbandonarla come una traccia che non si vuole più ascoltare e si salta senza troppi pensieri. (“Dimmi che il venerdì sera non mi skippi, Come i brani sulle playlist, Dimmi che mi stai aspettando, Con tutto l’hype dell’album dell’anno, Per il mio ego, Voglio sentirmi il tuo artista del momento, Dimmi che non mi salverai solo su spotify”). La musica diventa metafora di questa preghiera verso una persona alla quale è interessata.

Nicol, Spotify, video esibizione ad Amici 2021

Qui potete vedere la video esibizione di Nicol con Spotify nella puntata di domenica 7 novembre 2021.

Nicol, Spotify, testo canzone

Dimmi che il venerdì sera non mi skippi

Come i brani sulle playlist

Dimmi che mi stai aspettando

Con tutto l’hype dell’album dell’anno

Per il mio ego

Voglio sentirmi il tuo artista del momento

Dimmi che non mi salverai solo su spotify

Siamo una melodia, siamo una topline

L’alba delle sei, tu che fai play

In alta rotazione tutti i miei guai

Solo su spotify

Scarpe slacciate, le scelte sbagliate

Nel cuore e tutto esaurito

Ma ti lascio entrare

Dimmi che non mi cercherai solo su spotify

Solo su spotify, solo su spotify

Dimmi che non mi cercherai solo su spotify

Urlerò più forte questa notte canterò

Parole sincere solo su spotify

Siamo una melodia, siamo una topline

L’alba delle sei, tu che fai play

In alta rotazione tutti i miei guai

Solo su spotify

Solo su spotify, solo su spotify

Dimmi che non mi cercherai solo su spotify