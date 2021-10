Splendido splendente è un brano di Donatella Rettore pubblicato nel 1979.

Il successo di Splendido Splendente

La canzone è stata inserita nel 33 giri Brivido divino, uscito nello stesso anno, uno degli album più noti e di maggior successo della sua carriera. Era il primo della trilogia da lei pensata e rilasciata nel periodo 1979-1981 (continuata con Magnifico delirio ed Estasi clamorosa).

Il pezzo ebbe un grande successo in radio e anche nella classifica dei singoli e piazzandosi al Numero 21 nella classifica generale di fine anno e salendo fino al quarto gradino della chart settimanale. Fu composto da Rettore assieme al compagno storico Claudio Rego.

Splendido Splendente, significato canzone

Il brano è una ficcante ed efficace critica all’apparire, con le opinioni esterne come base del proprio piacersi, simbolo di vanità (“Splendido splendente, L’ha scritto anche il giornale, Io ci credo ciecamente” ) Chirurgia e bellezza ricercata in questa volutamente esasperata ironia delle beltà a tutti i costi.

Donatella Rettore, Splendido Splendente, ascolta canzone

Qui sotto potete ascoltare il brano, in streaming:

Donatella Rettore, Splendido Splendente, testo canzone

Splendido splendente

L’ha scritto anche il giornale

Io ci credo ciecamente

Anestetico d’effetto

E avrai una faccia nuova

Grazie a un bisturi perfetto

Invitante, tagliente

Splendido splendente

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

Splendido splendente

Costa poco e finalmente

Io sorrido eternamente

Amo un camice innocente

Si avvicina sorridente

È padrone e già si sente

Perdo i sensi lentamente

Come tra le braccia di un amante

Splendido splendente

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa pa ra

Pa ra pa

Pa ra pa

Sono splendida splendente

Io mi amo finalmente

Ho una pelle trasparente

Come un uovo di serpente

Come sono si vedrà

Uomo o donna senza età

Senza sesso crescerà

Per la vita una splendente vanità

Splendido splendente

Come sono affascinante

Faccio cerchi con la mente

Mi distinguo fra la gente

Tutto relativamente

Grazie a un bisturi tagliente

Invitante, splendente

Splendido splendente

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa

Pa ra pa

Sono splendida splendente

Io mi amo finalmente

Ho una pelle trasparente

Come un uovo di serpente

Come sono si vedrà

Uomo o donna senza età

Senza sesso crescerà

Per la vita una splendente vanità

Splendido splendente

Come sono affascinante

Faccio cerchi con la mente

Mi distinguo fra la gente

Tutto relativamente

Grazie a un bisturi tagliente

Invitante, splendente

Splendido splendente

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra