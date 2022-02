In occasione del Giubileo della Regina, potremo assistere ad una reunion delle Spice Girls? E’ questa voce che prende sempre più piede, nelle ultime settimane, nonostante non sia stato ufficializzato ancora nulla. L’attesa e la curiosità sono alte e così, nelle scorse ore, è stata Melanie C a rispondere -ufficiosamente- al rumor. La cantante ha detto ai fan di “chiedere a Geri” in merito a una reunion della band. La popstar 48enne stava suonando durante un concerto da solista a Londra quando un fan ha chiesto delle voci secondo cui le ragazze si sarebbero riunite per il Giubileo della Regina entro la fine dell’anno.

“Dovrai chiedere a Geri di quello. Non ne abbiamo ancora discusso”

Una risposta ironica per passare la responsabilità su un commento di smentita o conferma? Oppure c’è qualche problema sulla partecipazione di Geri Halliwell?

L’occasione è ghiotta, sicuramente, calcolando anche le varie teorie su una possibile reunion della band, anche dopo questi due anni di stop dei concerti a causa del Covid. Secondo quanto emerso, per l’occasione, potrebbe partecipare anche Victoria, assente nelle ultime date del tour.

Una fonte ha detto alla rubrica Bizarre del quotidiano The Sun:

“I capi della BBC sono determinati a organizzare uno spettacolo da ricordare e quale band è più iconica delle Spice Girls? L’invito è stato fatto e ora è nelle mani delle ragazze. Non è un segreto che si pentano di aver rifiutato un’opportunità simile per il Giubileo di diamante e hanno tutti un profondo rispetto per la famiglia reale e la regina”

Le Spice Girls si sono formate nel 1994 e sono diventate il gruppo femminile più venduto di tutti i tempi, ma Geri decide di lasciare la band nel 1998. Due anni dopo, nel 2022, il gruppo si è sciolto. Tutti e cinque i membri si sono riuniti per una serie di spettacoli nell’arena nel 2007 e hanno suonato in 13 stadi in tutto il Regno Unito anche nel 2019, ad eccezione di Victoria Beckham, che ha rifiutato di prendere parte a una seconda riunione.

L’ultima volta che tutti e cinque i membri delle Spice Girls si sono esibiti insieme è stata alle Olimpiadi di Londra nel 2012, Ci sarà un bis nel 2022 in occasione del Giubileo della Regina?