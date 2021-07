In occasione dei 25 anni dalla pubblicazione di “Wannabe”, il primo singolo delle Spice Girls che ha dato il via alla loro carriera ricca di hits e primi posti nelle classifiche, il gruppo ha rilasciato la demo di Feed Your Love, un brano che non era mai stato rilasciato ufficialmente, negli anni. Si tratta di musica “inedita”, dopo anni di silenzio. Ovviamente non parliamo di un singolo, solo un regalo, un omaggio per i fan che continuano a idolatrarle da più di vent’anni.

Nelle scorse ore, a prendere parole è stato proprio il cantautore delle Spice Girls, Biff Stannard. L’uomo ha ammesso che sta cercando di convincere le ragazze a pubblicare altre tracce inedite.

Il produttore – che ha lavorato con l’iconico gruppo di ragazze su grandi successi come “Wannabe”, “Spice Up Your Life” e “2 Become 1” – ha ammesso che ci sono più tracce inedite negli archivi dopo che la demo del 1996 “Feed Your Love” è uscita da qualche giorno, ma la band non riesce a decidere se renderle pubbliche o meno.

Parlando durante un Instagram Live, ha detto:

“Ci sono altre demo, so che è una grande domanda che tutti voi volete sapere. La decisione sulle altre demo non è mia, ci sono altri pezzi e cose in corso d’opera. Ma non posso confermare. Vorrei che anche le altre versioni demo uscissero, ovviamente io lo farei. Ma vi devo ricordare che ci sono cinque ragazze: è una loro decisione, non mia. Io ne faccio solo parte. Posso chiederlo a loro e fare gli occhi da cucciolo, ma è una loro decisione alla fine. Hanno avuto il controllo fin dall’inizio, quindi decideranno come gruppo”

Tra le speranze dei fan c’è sicuramente “WOMAN“, che hanno suonato dal vivo nel 1999 ma mai rilasciato come brano né incluso in “Forever”:

“Se ‘W.O.M.A.N.’ dovesse essere pubblicata, non sarebbe ora, perché non era per il primo album”

Infine, sull’ipotesi di un quarto disco di inediti delle Spice Girls, Biff ha commentato così: