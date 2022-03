Spenti in corsa è un brano di Martina Beltrami feat. Don Said, in radio dal 25 marzo 2022. La canzone anticipa l’uscita del disco “Cara me”, disponibile dalla stessa data del rilascio del pezzo.

Martina Beltrami feat. Don Said, Spenti in corsa, Significato canzone

Il titolo della canzone si riferisce al ritornello del brano dove i due sono una coppia che si spegne durante l’evoluzione, proprio come un fuoco d’artificio (“Lacrimе che perdo in mezzo alla pioggia, Noi fuochi d’artificio sopra la folla, Ma ci siamo spеnti in corsa, Siamo spenti in corsa”). Lei non si riconosce più, il viaggio percorso in coppia diventa più faticoso fino a quando non ci si rende conto che forse è tutto inutile (“Buona fortuna, non mi pensare, Ci siamo spenti anche prima di accenderci”)

QUI LA VIDEO INTERVISTA A MARTINA BELTRAMI.

Spenti in corsa, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Spenti in corsa” in streaming:

Martina Beltrami feat. Don Said, Spenti in corsa, Testo canzone

[Martina Beltrami]

Ti vedo un po’ male, credo sia il tempo

Forse che non ci parliamo più

Io scrivo e mi perdo, piango ridendo

Mi guardo uno specchio che non mi riflette, tu

Hai perso l’orientamento cercando un cuore da fare a pezzi

Corri e ti fermi, sguardi che perdi

Buona fortuna se non ci sarò nei momenti in cui

Pioverà anche d’estate, tu mi dirai passerà

Passi distesi nel vuoto, non trovo più la via di casa

E ne abbiamo fatte di scale, si ma solo in salita

Guardami come se fossi ancora

[Martina Beltrami]

L’alba che si accende su casa nostra

Lacrimе che perdo in mezzo alla pioggia

Noi fuochi d’artificio sopra la folla

Ma ci siamo spеnti in corsa

Siamo spenti in corsa

[Martina Beltrami]

Sulla strada di sempre

Dentro nuove risposte

Dove ci siamo lasciati

Veniamoci a prendere

Sulla strada di sempre

L’ultima corsa

Spegni te e resta

[Don Said]

Dammi la luce quando fuori è buio

Vino bianco, guardo il plenilunio

Siamo strani come pioggia a luglio

Io sono niente ma mi hai dato tutto

Buona fortuna, non mi pensare

Ci siamo spenti anche prima di accenderci

Vorrei sputare sul piatto in cui mangio

Però devo bere e riprendermi

[Martina Beltrami]

L’alba che si accende su casa nostra

Lacrime che perdo in mezzo alla pioggia

Noi fuochi d’artificio sopra la folla

Ma ci siamo spenti in corsa

Siamo spenti in corsa

[Martina Beltrami]

Sulla strada di sempre

Dentro nuove risposte

Dove ci siamo lasciati

Veniamoci a prendere

Sulla strada di sempre

L’ultima corsa

Spegni te e resta

[Don Said]

Ci riprendiamo in corsa

Ti voglio mia per forza

Voglio amarti in fondo

Come scava questa pioggia

Vesto lana di roccia

Cade un’altra goccia

Cascasse il mondo

Stiamo insieme

Sotto fango, terra e neve

Ma per farci forza

[Martina Beltrami e Don Said]

L’alba che si è accesa su casa nostra

Lacrime che ho perso in mezzo alla pioggia

Fuochi d’artificio sopra la folla

Ma ci siamo spenti in corsa

Siamo spenti in corsa

[Martina Beltrami]

Sulla strada di sempre

Dentro nuove risposte

Dove ci siamo lasciati

Veniamoci a prendere

Sulla strada di sempre

L’ultima corsa

Spegni te e resta

[Martina Beltrami e Don Said]

Sulla strada di sempre

Dentro nuove risposte

Dove ci siamo lasciati

Veniamoci a prendere