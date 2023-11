Spedizione punitiva è un brano di Neima Ezza feat. Simba la Rue. La canzone è disponibile dal 17 novembre 2023.

Neima Ezza feat. Simba la Rue, Spedizione punitiva, Significato, Ascolta la canzone (video)

La spedizione punitiva del titolo è al centro del senso del brano che promette vendetta e un agguato, senza senso del pericolo e con l’intenzione di reagire in maniera fisica (“Non raccolgo più bossoli (Ah-ah), non serve, ho la revolver”).

Neima Ezza feat. Simba la Rue, Spedizione punitiva, Testo della canzone

Yo, lil’ bih, it’s NKO on beat

Ah-ah

Perif, perif

Spedizione punitiva (Baing) sopra un TMAX, cazzo (Uh), ah

L’ultima cosa che vedi sarà la mia faccia da cazzo (Oeh, oeh), ah

Passamontagna non serve (Ah-ah)

Vengo a volto scoperto (Ah-ah)

Un amico se serve (Uh), tu dimmi dove che vengo, ah

Facce coperte, la tua troia tra le coperte (Uh, uh)

Audi tedesco RS, doppia S, ci vedi, SOS

In doppia corsia, sto in contromano, scappa di corsa (Eh, eh)

Se un proiettile costa poco, la tua vita dimmi quanto costa (Uh, uh)

Narcotrafficanti tra le coste (Eh)

Sparano in testa oppure tra le costole (Eh)

I soldi, le armi, il possesso, la droga

Divide un ergastolo assieme al suo complice (Baing, baing)

È un po’ complicato, non puoi spiegarlo

Se parli tanto, sei già al San Carlo (Uh, uh)

Oppure al San Paolo, no differenza (Ah-ah)

In pronto soccorso provano a rianimarlo (Ah-ah, ah-ah, eh)

Spedizione punitiva (Baing) sopra un TMAX, cazzo (Uh), ah

L’ultima cosa che vedi sarà la mia faccia da cazzo (Oeh, oeh), ah

Passamontagna non serve (Ah-ah), vengo a volto scoperto (Ah-ah)

Un amico se serve (Uh), tu dimmi dove che vengo, ah

Non raccolgo più bossoli (Ah-ah), non serve, ho la revolver

RS nera, Batmobile (Ah-ah), a fianco ho una figa, Catwoman (Ah-ah, ah)

Mi-Mi tiene la .9 nella borsa di Gucci nuova

Po-Portami quel pompa che lo compro in contanti ora

Khoya, due stipendi in mezz’ora (Ah-ah, ah-ah, ah-ah)

Se passo in zona, nascondi il Dayton–

Cellophane, carta stagnola, c’ho la zippette a prezzo buono (Ah-ah, ah-ah)

A-Armani Emporio, argento in bocca e pure al collo

No orecchini, no oro, penso che non mi sentirei uomo (Ah-ah)

Spedizione punitiva sopra un

Spedizione punitiva (Baing) sopra un TMAX, cazzo (Uh), ah

L’ultima cosa che vedi sarà la mia faccia da cazzo (Oeh, oeh), ah

Passamontagna non serve (Ah-ah), vengo a volto scoperto (Ah-ah)

Un amico se serve (Uh), tu dimmi dove che vengo, ah

NKO on beat