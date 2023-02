“Special” è la title track del quarto album in studio di Lizzo. Ha eseguito la traccia dal vivo per la prima volta il 16 aprile scorso su SNL, insieme a “About Damn Time”, singolo che ha lanciato il disco. Qui sotto potete leggere testo, traduzione e video della canzone.

Speciale, il significato della canzone e video ufficiale.

Ecco come è nata la canzone, come rivelato dalla stessa Lizzo:

Ho sempre voluto rendere orgogliosa mia madre. Oggi era la prima volta che ascoltava la mia nuova musica. Mi ha detto che è SEMPRE stata orgogliosa di me. (Anche per il mio animo da pazza rock star che dormiva giorni della mia macchina). Mi ha sempre fatto sentire speciale. Nel caso in cui nessuno te l’abbia ancora detto… sei speciale. Continuare. Sono fiero di te.

Nel video, Lizzo canta che “è stata la stessa da quando guido piano su Bissonnet” e che “la fama è piuttosto nuova, ma sono stata abituata a essere giudicata dalla gente”, mentre interpreta il personaggio di una superdonna che indossa un costume viola e salva una serie di sconosciuti da un pericolo imminente.

Lizzo in seguito ha offerto ulteriori informazioni sul video, diretto da Christian Breslauer, in una nota vocale su Instagram mercoledì.

“Il video musicale inizia mostrando il supereroe, la donna nera come supereroe, ed è come se l’America ama una donna nera come supereroe, ma la odia assolutamente come essere umano. Il glorioso supereroe, la vedi fare il normale salvataggio, la stampa, tutti la adorano, e poi si toglie il costume, è una donna nera e mostra solo la giustapposizione di come viene trattata nel mondo reale”

Potete vedere il video ufficiale cliccando qui.

Lizzo, Speciale, Testo canzone

(Ba-ba-ba, ba-ba-ba)

(Ba-ba-ba, ba-ba-ba)

Special (Ooh)

Woke up this mornin’ to somebody in a video

Talkin’ about somethin’ I posted in a video

If it wasn’t me, then would you even get offended or

Is it just because I’m black and heavy? Y’all don’t hear me though

I’ve been the same since I’ve been drivin’ slow on Bissonnet

Call up anybody I knew and they would tell you that

Fame is pretty new, but I’ve been used to people judgin’ me

That’s why I move the way I move and why I’m so in love with me

I’m used to feelin’ alone, oh

So I thought that I’d let you know

In case nobody told you today

You’re special

In case nobody made you believe

You’re special

Well, I will always love you the same

You’re special

I’m so glad that you’re still with us

Broken, but damn, you’re still perfect

Special (Ba-ba-ba, ba-ba-ba)

(Ba-ba-ba, ba-ba-ba)

Could you imagine a world where everybody’s the same

And you could cancel a girl ‘cause she just wanted to change?

How could you throw fuckin’ stones if you ain’t been through her pain?

That’s why we feel so alone, that’s why we feel so much shame, hm

I’m used to feelin’ alone, oh

So I thought that I’d let you know (Oh)

In case nobody told you today

You’re special

In case nobody made you believe

You’re special

Well, I will always love you the same

You’re special

I’m so glad that you’re still with us

Broken, but damn, you’re still perfect (Perfect)

(Ooh) I know that I’m not alone, oh, so

(Ooh) I thought that I’d let you know

Uh, yeah, yeah (No, oh, woo)

In case nobody told you today

You’re special (Yeah)

In case nobody made you believe (Oh-oh)

You’re special (Yeah)

Well, I will always love you the same (Love you)

You’re special

I’m so glad that you’re still with us (I’m so glad, so glad, so glad)

Broken, but damn, you’re still perfect (I’m so glad, so glad, so glad)

Special

You are, you are, you are so

Special

Mm-mm, hey

Lizzo, Speciale, Traduzione canzone

Stamattina mi sono svegliata con qualcuno in un video

Parlando di qualcosa che ho postato in un video

Se non fossi io, allora ti offenderesti o

È solo perché sono nera e grande? Non mi sentite però

Sono stata la stessa da quando guido piano sulla Bissonnet

Chiama qualcuno che conoscevo e te lo direbbero

La fama è piuttosto nuova, ma sono abituata a essere giudicato dalle persone

Ecco perché mi muovo nel modo in cui mi muovo e perché sono così innamorata di me

Sono abituata a sentirmi sola, oh

Quindi ho pensato di fartelo sapere

Nel caso nessuno te l’avesse detto oggi

Sei speciale

Nel caso nessuno ti avesse fatto credere

Sei speciale

Beh, ti amerò sempre allo stesso modo

Sei speciale

Sono così felice che tu sia ancora con noi

A pezzi, ma dannazione, sei ancora perfetto

Speciale (Ba-ba-ba, ba-ba-ba)

(Ba-ba-ba, ba-ba-ba)

Potresti immaginare un mondo in cui tutti sono uguali

E potresti cancellare una ragazza perché voleva solo cambiare?

Come hai potuto lanciare fottute pietre se non hai passato il suo dolore?

Ecco perché ci sentiamo così soli, ecco perché proviamo così tanta vergogna, hm

Sono abituato a sentirmi solo, oh

Quindi ho pensato di farti sapere (oh)

Nel caso nessuno te l’avesse detto oggi

Sei speciale

Nel caso nessuno ti avesse fatto credere

Sei speciale

Beh, ti amerò sempre allo stesso modo

Sei speciale

Sono così felice che tu sia ancora con noi

Rotto, ma dannazione, sei ancora perfetta (Perfetto)

(Ooh) So che non sono solo, oh, quindi

(Ooh) Ho pensato di fartelo sapere

Uh, sì, sì (No, oh, woo)

Nel caso nessuno te l’avesse detto oggi

Sei speciale (Sì)

Nel caso in cui nessuno ti abbia fatto credere (Oh-oh)

Sei speciale (Sì)

Beh, ti amerò sempre allo stesso modo (ti amo)

Sei speciale

Sono così felice che tu sia ancora con noi (sono così felice, così felice, così felice)

Rotto, ma dannazione, sei ancora perfetto (sono così felice, così felice, così felice)

Speciale

Sei, sei, sei così

Speciale

Mmm, ehi