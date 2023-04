Si è risolta la contesa tra i Soundgarden e la vedova di Chris Cornell, dopo l’accusa da parte della donna. Vicky Cornell aveva deciso di citare in giudizio la band presso un tribunale federale nel 2019 per i diritti d’autore derivanti dalle registrazioni effettuate da suo marito che, secondo lei, dovevano essere un progetto solista, ma la band ha sostenuto che facevano parte della loro collaborazione con lui. Nelle scorse ore, ecco arrivare la soluzione con un accordo:

“Soundgarden e Vicky Cornell, a nome dell’eredità di Chris Cornell, sono felici di annunciare di aver raggiunto una risoluzione amichevole extragiudiziale. La riconciliazione segna una nuova partnership tra le due parti, che consentirà ai fan dei Soundgarden di tutto il mondo di ascoltare le ultime canzoni su cui la band e Chris stavano lavorando”

Non sono stati svelati altri dettagli in merito. Nessun ulteriore informazione dell’accordo è stato condiviso e nessun documento giudiziario che dichiari che un accordo era stato raggiunto è stato depositato in tribunale.

Chris Cornell aveva effettuato le 7 registrazioni controverse (al centro della diatriba) nel suo studio di Miami Beach nei mesi prima della sua morte nel maggio 2017 dopo un concerto dei Soundgarden a Detroit, secondo la causa, i cui imputati includevano il chitarrista della band Kim Thayil, il batterista Matt Cameron e il bassista Ben Shepherd. L’accusa della vedova di Chris Cornell indicava come la band stesse negando centinaia di migliaia di dollari di diritti d’autore a Vicky Cornell e ai due figli della coppia. Ma adesso, dopo anni, ecco arrivare l’improvviso sereno, stipulato in maniera amichevole ma nero su bianco:

“Le due parti sono unite e si uniscono per promuovere, onorare e portare avanti l’incredibile eredità dei Soundgarden, così come rimarrà il segno indelebile di Chris nella storia della musica, uno dei più grandi cantautori e cantanti di tutti i tempi”