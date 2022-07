Sospesa, Giulia Penna feat. Nese Ikaro: testo, video, significato della canzone

E’ uscito ‘Sospesa’ (distribuzione ADA Music Italy), il nuovo singolo di Giulia Penna feat. Nese Ikaro. Il brano è una sorta di capitolo n°2 del racconto dell’evoluzione artistica e personale della cantante, iniziata lo scorso maggio con la pubblicazione di ‘Lacrime dolci’.

Interviste Giulia Penna, Savana: “Una canzone nata ‘per destino’. Un pop più urban, mi sono piaciuta in questo nuovo mood”

Il nuovo singolo conferma anche il team che ha accompagnato l’artista alla scoperta di questi nuovi mondi musicali: ‘Sospesa’ è stato infatti scritto dall’interprete con Federico Baroni e prodotto da Gianmarco Grande.

Ho scoperto Nese Ikaro ascoltando una sua canzone all’interno della playlist Anima R&B. Avevo scritto “Sospesa” diverso tempo fa e quando ho incontrato Nese Ikaro ho pensato che fosse perfetto per accompagnarmi nella pubblicazione di questo pezzo. Quando ha ascoltato la demo del brano, è stato talmente coinvolto sin da subito dal brano che ha voluto anche contribuire personalmente scrivendo le barre della sua strofa. “Sospesa” non rappresenta il classico prototipo della canzone estiva scanzonata, ma quest’anno avevo voglia di proporre al pubblico qualcosa che mi rappresentasse davvero e che raccontasse il mio stato d’animo, andando contro ogni regola del mercato.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video con l’audio ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Sospesa’:

Centotrenta all’ora nella testa

Vedo tutto nero, offline

Qui sempre la solita minestra

Fisso il muro e penso che fai

Sempre in guerra, si, ma con me stessa

Vorrei scomparire, goodbye

Ho bisogno di un po’ d’aria fresca

luce al neon come a Shangai

Previsioni dell’oroscopo

Sognatori con il panico

Ora che si fa?

Giro tutta la città

Ma se non ti trovo

poi mi perdo

Poi mi sento

Sospesa tra tutte le domande

che mi lasciano

Confusa in un nodo di pensieri

che non scioglierò, oh

A me sempre così fai impazzire

Ma poi arrivi tu

е mi fai sentire sospesa, sospеsa

Sto guardando nel tuo posto

mentre te ne vai

Penso starò male oggi,

però tu domani

E tutto tornerà sospeso

e torneremo noi

Ma non si possono incollare

mai due cuori infranti

E tu vorresti il mio pianto,

che ammettessi gli sbagli

e gli errori più grandi

senza avere un risposta

Ma certe storie sono come i suonatori del Titanic

che continuano a suonare pure se la nave affonda

Sempre insieme però insieme mai

Tu fai parte dei miei tanti guai

Ora che si fa?

Giriamo insieme la città

Sospesa tra tutte le domande che mi lasciano

Confusa in un nodo di pensieri

che non scioglierò, oh

A me sempre così fai impazzire

Ma poi arrivi tu

e mi fai sentire sospesa, sospesa

Mi guardi e senza parlare

Rimetti ogni cosa al suo posto,

dimentico tutto in un colpo

Mi guardi, non so cosa fare

Sotto di me sento il vuoto e sono di nuovo

Sospesa tra tutte le domande che mi lasciano

Confusa in un nodo di pensieri

che non scioglierò, oh

A me sempre così fai impazzire

Ma poi arrivi tu

e mi fai sentire sospesa, sospesa

So, so, sospesa

Sospesa

So, so, sospesa

Sospesa.