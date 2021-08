E’ uscito in radio “Sono un fan”, nuovo singolo di J-Ax estratto dal nuovo progetto discografico “Surreale” (pubblicato venerdì 27 Agosto 2021).

“Sono un fan” è un’esplosione di positività dedicata a tutti quelli che si sentono fan – prodotto dall’equipe di produzione multiplatino ITACA, fondato da Merk & Kremont, e Simon Says. La canzone è descritta come un inno pop dedicato a tutti coloro che si sentono fan in cui J-Ax elenca senza sosta tutte le sue passioni, le cose magiche della vita. Nel singolo convivono la pop culture e la cultura d’élite, con uno sguardo alle contaminazioni provenienti dall’estero senza mai perdere di vista l’italianità.

Proprio a Blogo, J-Ax aveva spiegato queste sue sfumature artistiche:

Due anime sono poche! C’è l’Ax di Sansone e poi c’è l’Ax leggero, più che Una voglia assurda, direi di Ostia Lido. Anche in Salsa, vengono dette cose non leggerissime… Dentro di me, ci sono tanti Ax, c’è anche l’Ax nerd, che fa pezzi che citano Toxic Avenger o The Mandalorian, c’è l’Ax fan di Gaber, che fa il pezzo insieme ad Enrico Ruggeri. Io sono cresciuto come tanti della mia età, ho ascoltato tante cose senza cognizione di causa. Ascoltavo cose di Radio Deejay, cose dalla tv ma anche dischi di mia madre che ascoltava Enzo Jannacci o Dario Baldan Bembo. Come convivono tutte queste anime? A volte mi alzo di un umore e mi viene fuori Salsa, a volte mi alzo di un altro umore e mi viene fuori Sansone… Non ci penso troppo, faccio quello che mi detta l’istinto della giornata.

[Strofa 1]

Tu non lo diresti ma io sono fan di Gaber

Ma pure delle storie che fa DJ Khaled

Di Umberto Eco, però io non so una frase

La mia filosofia di base

L’ho presa da Guerre Stellari con le spade laser

Quindi sai che sono un fan di Mandalorian

Sono fan della base che si stoppa

Come la vita che quando sembra finita ricomincia e riparte

Una bella storia

Sono fan di Dua Lipa ma anche tanto di Mina

E fan di Wes Craven e dei film della Pixart

Della faccia pulita e le moto truccate

Della pizza dopo la partita

Io sono fan da una vita delle scеlte sbagliate

[Pre-Ritornello]

Ma non esistеvo senza averti qua

E sono stato un tuo grande fan

[Ritornello]

Io non ci credo che sei mia

Per me tu sei la star più grande del mondo

Dai, dammi un secondo

Facciamo una fotografia, sennò poi pensano che è una bugia

E se non funziona cosa vuoi che sia?

Sarà un po’ colpa tua, sarà un po’ colpa mia

[Post-Ritornello]

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

[Strofa 2]

Sono fan della birra inglese

Ciambelle americane, fumetto giapponese

Dei baci alla francese

Nonostante tutto sono fan del mio paese

In gita col panino al sacco con la ‘nduja calabrese

E sono un fan della Machete

Anche della Pausini pure se non ci credete

Sono felice se fanno successo

Perché un po’ il geloso poi diventa un hater

Sono fan dell’estate, del pigiama invernale

Delle litigate, delle serenate

Delle canzoni stonate, delle parole crociate, le rime baciate

Sono fan di isole deserte, sono fan della gente

Quando lo stadio si riempie

[Pre-Ritornello]

Ma non esistevo senza averti qua

E sono stato un tuo grande fan

[Ritornello]

Io non ci credo che sei mia

Per me tu sei la star più grande del mondo

Dai, dammi un secondo

Facciamo una fotografia, sennò poi pensano che è una bugia

E se non funziona cosa vuoi che sia?

Sarà un po’ colpa tua, sarà un po’ colpa mia

[Bridge]

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

[Ritornello]

Io non ci credo che sei mia

Per me tu sei la star più grande del mondo

Dai, dammi un secondo

Facciamo una fotografia, sennò poi pensano che è una bugia

E se non funziona cosa vuoi che sia?

Sarà un po’ colpa tua, sarà un po’ colpa mia

[Outro]

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na