Fedez e J-Ax: pace fatta (foto e video)

Nelle scorse ore, sui rispettivi profili Instagram, è apparsa una foto della reunion tra Fedez – J-Ax. I due cantautori, dopo una lite, non si sono parlati per diversi anni. A distanza di tempo, però, la coppia di amici ed ex soci in affari, si è riunita per la gioia dei fan:

Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena. La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio.

I due rapper, poi, attraverso un lungo post sui social ed una serie di Ig Stories, ha annunciato che, nelle prossime ore, presenteranno un progetto benefico. Non si tratta di una canzone estiva ma di un’iniziativa per la città di Milano: