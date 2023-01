Jore è uno degli ultimi cantanti ammessi ad Amici 2023. Il suo ingresso è avvenuto nella puntata andata in onda domenica 8 gennaio. Dopo aver tentato la carta di Area Sanremo 2022, il giovane artista ha visto aprirsi le porte del programma di Maria De Filippi. In queste ore ha rilasciato il suo inedito, Solo tu, che potete ascoltare qui sotto, in streaming, insieme a testo e significato.

Solo tu, Ascolta la canzone e leggi il significato

A seguire potete ascoltare, in streaming, Solo tu, il brano inedito di Jore. Cliccando qui, invece, la video esibizione ad Amici 22.

Nel brano, Jore canta l’assoluto innamoramento e la passione verso la ragazza al centro dei suoi pensieri. C’è solo lei, il suo sorriso da rivista, il suo modo di camminare: tutto, in lei, gli provoca sensazioni impossibili da cancellare.

Jore, Solo tu, Testo canzone

E’ cosi chiaro che io sto in fissa per te

Con quella camminata strana quando vieni verso di me e quel sorriso da rivista

Cosi bello che sembra sia in lista

Tra le cose più belle che ho visto

Sei una città da visitare e io un turista

Mamamma mia sei un dejavu

Mi entri in testa come in un loop

Finisce che poi non smetto più più

Solo tu solo tu come quella canzone scritta tanti anni fa

Questo cielo blu sembra Parigi quando hai detto per sempre ed io non durerà

Se mi prendi la mano e mi dici ti amo lo sai è cosi, zero voglia di prendere e andare lontano da qui

Mi guardi e con due gesti ho già la testa offline

Tra poco perdo i sensi, tu dimmi come fai?

Ti tratterò solo coi guanti

Tu sei diversa io uno fra tanti

Come coriandoli e stelle filanti, si

Mamamma mia sei un dejavu

Mi entri in testa come in un loop

Finisce che poi non smetto più più

Solo tu solo tu come quella canzone scritta tanti anni fa

Questo cielo blu sembra Parigi quando hai detto per sempre ed io non durerà

Se mi prendi la mano e mi dici ti amo lo sai e’ cosi, zero voglia di prendere e andare lontano da qui, qui

Siamo stelle siamo quello che vogliamo

Solo al buio siamo quello che siamo

Solo tu solo tu come quella canzone scritta tanti anni fa

Questo cielo blu sembra Parigi quando hai detto per sempre ed io non durerà

Se mi prendi la mano e mi dici ti amo lo sai e’ cosi, zero voglia di prendere e andare lontano da qui