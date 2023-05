Blanka è una cantante polacca che rappresenterà la Polonia nell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

La cantante 24enne si esibirà con il brano dal titolo Solo, con il quale ha vinto la seconda edizione di Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję, la manifestazione musicale con la quale la Polonia seleziona il proprio artista rappresentante all’ESC.

Nel 2021, Blanka ha partecipato alla versione polacca di America’s Next Top Model. Ha pubblicato il suo primo singolo a soli 13 anni anche se la sua carriera di cantante è iniziata ufficialmente nel 2021 con il singolo Better.

Blanka, Solo: Significato canzone

Scritto da Blanka, Maria Broberg, Julia Sundberg, Maciej Puchalski, Mikołaj Trybulec, Bartłomiej Rzeczycki e Marcin Górecki, il testo del brano parla di una relazione in cui una ragazza perde la testa per un ragazzo che, però, non ha intenzioni serie nei suoi riguardi.

La canzone, quindi, è un invito a scegliere di stare da soli quando la persona che abbiamo incontrato non è adatta a noi.

Blanka, Solo: Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Solo.

Blanka, Solo: Testo canzone

Baby, it’s kind of crazy

How else to phrase it?

With you, I’ve lost my senses

Baby, what happened to ya?

I thought I knew ya

But now it’s time to face it.

You’re hot and cold

High and you’re low

Messing with my mind

No-oh-oh, that’s not how it goes

So let me spell it out.

Now I’m better solo, solo

I never let me down, didi, down, down, down

And now I’m gonna show ya, show ya

Show you what it is you’re missing out

Now I’m better solo, solo

I never let me down, down, didi, down, down, down

Now I’m gonna show ya, show ya

How I be getting down solo.

Tell me

Now was it worth it?

Oh, playin’ me dirty

But now who’s laughing, baby?

Watch me

All eyes on me now

Bet you regret how

What goes around comes around.

You’re hot and cold

High and you’re low

Messing with my mind

No-oh-oh, that’s not how it goes

So let me spell it out.

Now I’m better solo, solo

I never let me down, didi, down, down, down

And now I’m gonna show ya, show ya

Show you what it is you’re missing out

Now I’m better solo, solo

I never let me down, down, didi, down, down, down

Now I’m gonna show ya, show ya

How I be getting down solo.

No, no, I’m going solo

Yeah, you better, better, watch me now

‘Cause I know how to let go

Gonna make it, make it on my own

Oh, oh no, I’m going solo

Yeah, you better, better, watch me now

‘Cause I know how to let go

So it’s clear to see I’m.

Now I’m better solo, solo

I never let me down, didi, down, down, down

And now I’m gonna show ya, show ya

Show you what it is you’re missing out

Now I’m better solo, solo

I never let me down, down, didi, down, down, down

Now I’m gonna show ya, show ya

How I be getting down solo.

Blanka, Solo: Traduzione canzone

Baby, è abbastanza pazzesco

In quale altro modo esprimerlo?

Con te ho perso i sensi

Baby, cosa ti è successo?

Pensavo di conoscerti

Ma ora è il momento di affrontarlo.

Sei caldo e freddo

Alto e sei basso

Stai facendo casino con la mia mente

No, non è così che va

Quindi lascia che te lo dica chiaramente.

Ora sto meglio da sola, da sola

Non lascerò me stessa abbattermi

E ora te lo mostrerò, te lo mostrerò

Ti mostrerò cosa ti stai perdendo

Ora sto meglio da sola, da sola

Non lascerò me stessa abbattermi

Ora te lo mostrerò, te lo mostrerò

Come mi sto scatenando da sola.

Dimmi

Ora ne valeva la pena?

Oh, stai giocando sporco con me

Ma ora chi sta ridendo, baby?

Guardami

Tutti gli occhi su di me ora

Scommetto che ti stai pentendo

Ciò che va, torna.

Sei caldo e freddo

Alto e sei basso

Stai facendo casino con la mia mente

No, non è così che va

Quindi lascia che te lo dica chiaramente.

Ora sto meglio da sola, da sola

Non lascerò me stessa abbattermi

E ora te lo mostrerò, te lo mostrerò

Ti mostrerò cosa ti stai perdendo

Ora sto meglio da sola, da sola

Non lascerò me stessa abbattermi

Ora te lo mostrerò, te lo mostrerò

Come mi sto scatenando da sola.

No, no, vado da sola

Sì, è meglio, meglio, guardami ora

Perché so come lasciar andare

Ce la farò, ce la farò da sola

Oh, oh no, vado da sola

Sì, è meglio, meglio, guardami ora

Perché so come lasciar andare

Quindi è chiaro vedere quello che sono.

Ora sto meglio da sola, da sola

Non lascerò me stessa abbattermi

E ora te lo mostrerò, te lo mostrerò

Ti mostrerò cosa ti stai perdendo

Ora sto meglio da sola, da sola

Non lascerò me stessa abbattermi

Ora te lo mostrerò, te lo mostrerò

Come mi sto scatenando da sola.