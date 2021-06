Dopo i successi delle scorse estati con “#fuori c’è il sole”, “L’esercito del selfie” (entrambi certificati 3 volte Platino) e “Margarita” (il successo di Marracash e Elodie certificato 2 volte Platino che ha firmato in qualità di coautore), ecco il ritorno di Lorenzo Fragola, in radio e negli store digitali da venerdì 2 luglio con “Solero” (Qui il pre-save).

Il nuovo singolo, Solero, è un brano dove il timbro di Lorenzo Fragola si unisce a quello dei The Kolors (“Cabriolet Panorama” è solo l’ultimo dei loro successi). La band di Stash ha accettato subito l’invito ritrovandosi perfettamente nel mood del brano.

Il periodo di riferimento a cui entrambi gli artisti hanno attinto a piene mani è, infatti, quello degli anni ‘80, un mondo che in “Solero” fa da sfondo ad una collaborazione unica tra artisti che in pochi anni hanno ottenuto grande successo e che non poteva non mettere d’accordo le due Major coinvolte (Columbia/Sony Music e Island Records/Universal Music Italia).

A firmare il testo di “Solero” non è solamente Lorenzo Fragola ma vede anche le collaborazioni di Federica Abbate e Stefano Tognini. Il pezzo è stato prodotto da Zef, produttore multiplatino ormai una garanzia quando si parla di hit.

Come già anticipato, Lorenzo Fragola ha già un passato con hit ben note, nel periodo estivo. Nel 2017 si è unito a Takagi e Ketra e ad Arisa per “L’esercito del selfie”, uno dei brani di maggiore successo di quell’estate certificato 3 volte Platino. Poi lavora agli inediti del suo nuovo album “Bengala” (uscito nel 2018) e collabora a diversi progetti paralleli tra cui “Margarita”, il successo di Marracash e Elodie certificato 2 volte Platino dello scorso anno che firma in qualità di autore con Marracash, Carl Brave e Franco 126.

I The Kolors, invece, qualche mese fa, hanno rilasciato il loro nuovo singolo Cabriolet Panorama.

E dal 2 luglio sarà la volta di Solero. Noi di Soundsblog, ovviamente, vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.