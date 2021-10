Alex è un cantante concorrente di Amici 2021 e Sogni al cielo è il suo primo inedito presentato all’interno del talent show.

Alex, chi è il cantante di Amici 21

Alex ha cantato il pezzo proprio nella prima puntata di Amici 2021. E’ nato a Como il 16 giugno 2000. Il suo vero nome è Alessandro Rina, suona pianoforte e chitarra e ha ammesso di non amare dare un titolo alle canzoni perché troppo riduttivo. Infatti, poi, “Sogni al cielo” è stato scelto dalla sua insegnante, Lorella Cuccarini.

Alex, Sogni al cielo, ascolta la canzone

Ecco, in streaming, la sua canzone:

Sogni al cielo, significato canzone

Il brano è un canto, una preghiera, dei veri e propri sogni al cielo, quei treni sui quali si vorrebbe salire per raggiungere la persona amata, la persona che ci manca e non è accanto a noi. E, a volte, proprio questi desideri sono la cosa più reale possibile.

Sogni al cielo, testo canzone

Ecco, a seguire, il testo del brano:

Qualche volta innamorati con gli occhi di quegli angeli

anche se non conosco il loro volto

ma la gente sì, certe gente

dice di sì

Ho una palma davanti a me

ma non sono al mare

sai perché

qualche volta mi piace portarmi

dei pezzi via con me

via con me

Passano treni qui di fronte a me

ma non sono

quelli che mi portano dove sei

dove sono io

dove voglio io

Volano giorni qui davanti a me

ma non sono stanco di urlare

sogni al cielo

aspettando che

ricadano

E ogni tanto penso di

potere in qualche modo illudermi

non esiste una distanza percorribile

che cambi il tuo essere

quindi sei, quel che sei

Passano treni qui di fronte a me

ma non sono

quelli che mi portano dove sei

dove sono io

dove voglio io

Volano giorni qui davanti a me

ma non sono stanco di urlare

sogni al cielo

aspettando che

ricadano

Volano giorni qui davanti a me

urlando sogni al cielo

aspettando che ricadano