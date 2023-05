Pasha Parfeni è un cantante moldavo che rappresenterà la Moldavia nell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

Il cantante 37enne si esibirà con il brano dal titolo Soarele și Luna, canzone interamente in lingua rumena con la quale Pasha Parfeni ha vinto la prima edizione di Etapa Națională, la nuova manifestazione musicale con la quale la Moldavia seleziona il proprio rappresentante per l’ESC.

Per Pasha Parfeni, si tratta della seconda partecipazione all’Eurovision dopo la prima partecipazione risalente al 2012 con la canzone Lăutar. Nel 2013, inoltre, ha partecipato all’ESC come autore della canzone O mie, presentata in gara da Aliona Moon.

Pasha Parfeni, Soarele și Luna: Significato canzone

Scritto da Pasha Parfeni, Andrei Vulpe e Iuliana Perfeni, il testo del brano parla di un matrimonio, di un’unione che ha ricevuto una benedizione dall’alto.

Il testo cita molti elementi naturali come la foresta e il fiume Dnestr (Nistru in rumeno) mentre la “settima sera” citata nel testo è un riferimento alla Bibbia.

Pasha Parfeni, Soarele și Luna: Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Soarele și Luna.

Pasha Parfeni, Soarele și Luna: Testo canzone

Codrule cu frunza deasă

Cred că am găsit mireasă

(Așa, așa, așa, așa, așa, așa)

Nistrule cu apă lină

M-am pierdut și e de vină

I-am cântat cu doine multe

Pîn-a vrut să mă sărute ea

(Așa, așa, așa, așa, așa, așa)

Am cântat-o am dansat-o

În tot felul-răsfățat-o, da

(Așa, așa, așa, așa, așa, așa).

Soarele, soarele, soarele și luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

Soarele, soarele, soarele și luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa.

Soarele, soarele, soarelе și luna

Ne-or ține, ne-or ținе, ne-or ține cununa

Soarele, soarele, soarele și luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa.

I-am promis miresei mele

Nunta sub un cer cu stele

(Așa, așa, așa, așa, așa, așa)

I-am dat în a șaptea seară

Un inel cu piatră rară

(Așa, așa, așa, așa, așa, așa).

Soarele și luna (Soarele și luna)

Ne-or ține cununa (Ne-or ține cununa)

Soarele, soarele, soarele și luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa.

I-am promis miresei mele

Nunta sub un cer cu stele

I-am dat în a șaptea seară

I-am dat în a șaptea seară

Un inel cu piatră rară.

Soarele și luna (Soarele și luna)

Ne-or ține cununa (Ne-or ține cununa)

Soarele, soarele, soarele și luna

Ne-or ține, ne-or ține (Ne-or ține cununa)

Soarele, soarele, soarele și luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

Soarele, soarele, soarele și luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa.

Pasha Parfeni, Soarele și Luna: Traduzione canzone

Fitta foresta di foglie

Penso di aver trovato la mia sposa

(Così, così, così, così, così, così, così)

Fiume Nistru con acqua pura

Mi sono perso, ed è solo colpa sua

Le ho cantato tante canzoni

Finché non ha voluto baciarmi

(Così, così, così, così, così, così, così)

Ho cantato per lei, ho ballato con lei

L’ho viziata in tutti i modi

(Così, così, così, così, così, così, così).

Il sole, il sole, il sole e la luna

Terranno, terranno, terranno la nostra corona nuziale

Il sole, il sole, il sole e la luna

Terranno, terranno, terranno la nostra corona nuziale.

Il sole, il sole, il sole e la luna

Terranno, terranno, terranno la nostra corona nuziale

Il sole, il sole, il sole e la luna

Terranno, terranno, terranno la nostra corona nuziale.

Ho promesso alla mia sposa

Un matrimonio sotto un cielo stellato

(Così, così, così, così, così, così, così)

Le ho regalato, la settima sera

Un anello con una pietra preziosa

(Così, così, così, così, così, così, così).

Il sole, il sole (il sole e la luna)

Terranno la nostra corona nuziale (terranno la nostra corona nuziale)

Il sole, il sole, il sole e la luna

Terranno, terranno, terranno la nostra corona nuziale.

Ho promesso alla mia sposa

Un matrimonio sotto un cielo stellato

Le ho regalato, la settima sera

Le ho regalato, la settima sera

Un anello con una pietra preziosa.

Il sole e la luna (il sole e la luna)

Terranno la nostra corona nuziale (terranno la nostra corona nuziale)

Il sole, il sole, il sole e la luna

Terranno, terranno (terranno la nostra corona nuziale)

Il sole, il sole, il sole e la luna

Terranno, terranno, terranno la nostra corona nuziale

Il sole, il sole, il sole e la luna

Terranno, terranno, terranno la nostra corona nuziale.