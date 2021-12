Snowman è una canzone di Sia, rilasciata come brano di Natale, primo e unico singolo promozionale dal suo ottavo album in studio, Everyday Is Christmas, nel novembre del 2017. Tre anni dopo, a dicembre. del 2020, la canzone è diventata estremamente popolare a causa di sfida virale su TikTok, dove ci si sfidava tutti a cantare circa 40 secondi della canzone, d’un fiato.

Snowman è una canzone mid-tempo scritta da Sia e dal suo collaboratore di lunga data Greg Kurstin. La canzone dura 2 minuti e 45 secondi ed è cantata da Sia con voce calma ma energica. Snowman è una canzone che ti fa sentire Sia dire a un pupazzo di neve di non piangere perché si scioglierà. Dal punto di vista delle parole, il pezzo ricorda in qualche modo, forse anche ispirato, un classico cartone animato di Natale chiamato Frosty the Snowman (1969). Vale a dire che entrambe le opere d’arte sono incentrate su un pupazzo di neve in pericolo di sciogliersi. Ma nel caso di Sia, questo personaggio funge anche da metafora per il suo ragazzo e la cantante si impegna a sollevarlo, principalmente attraverso il suo incrollabile impegno ad amarlo e rimanere al suo fianco.

Ha raggiunto il numero 3 nella classifica delle vendite di Billboard Holiday Digital Songs, il 2 dicembre 2017. Dopo la popolarità derivante dalla sfida TikTok, la canzone ha raggiunto la top 50 in Australia, Francia, Canada e Germania, solo per citarne alcuni.

Ha raggiunto la posizione numero 25 della Billboard Global 200 e un video musicale di Snowman è stato presentato in anteprima il 30 ottobre 2020 su YouTube ed è stato diretto da Lior Molcho.

Sia, Snowman, Testo canzone

Don’t cry, snowman, not in front of me

Who’ll catch your tears if you can’t catch me, darling?

If you can’t catch me, darling

Don’t cry snowman, don’t leave me this way

A puddle of water can’t hold me close, baby

Can’t hold me close, baby

I want you to know that I’m never leaving

‘Cause I’m Mrs. Snow, ‘til death we’ll be freezing

Yeah, you are my home, my home for all seasons

So come on, let’s go

Let’s go below zero and hide from the sun

I’ll love you forever where we’ll have some fun

Yes, let’s hit the North Pole and live happily

Please don’t cry no tears now

It’s Christmas, baby

My snowman and me, eh

My snowman and me

Baby

Don’t cry, snowman, don’t you fear the sun

Who’ll carry me without legs to run, honey?

Without legs to run, honey

Don’t cry, snowman, don’t you shed a tear

Who’ll hear my secrets if you don’t have ears, baby?

If you don’t have ears, baby

I want you to know that I’m never leaving

‘Cause I’m Mrs. Snow, ‘til death we’ll be freezing

Yeah, you are my home, my home for all seasons

So come on, let’s go

Let’s go below zero and hide from the sun

I’ll love you forever where we’ll have some fun

Yes, let’s hit the North Pole and live happily

Please don’t cry no tears now

It’s Christmas, baby

My snowman and me

My snowman and me

Baby

Sia, Snowman, Traduzione canzone

Non piangere, pupazzo di neve, non davanti a me

Chi catturerà le tue lacrime se non riesci a prendere me, tesoro?

Se non riesci a prendermi, tesoro

Non piangere pupazzo di neve, non lasciarmi in questo modo

Una pozza d’acqua non può tenermi vicino, piccola

Non puoi tenermi vicino, piccola

Voglio che tu sappia che non me ne andrò mai

Perché sono la signora Snow, fino alla morte ci congeleremo

Sì, sei la mia casa, la mia casa per tutte le stagioni

Quindi forza, andiamo

Andiamo sotto zero e nascondiamoci dal sole

Ti amerò per sempre dove ci divertiremo un po’

Sì, raggiungiamo il Polo Nord e viviamo felici

Per favore non piangere senza lacrime ora

È Natale, piccola

Il mio pupazzo di neve ed io, eh

Io e il mio pupazzo di neve

Baby

Non piangere, pupazzo di neve, non temere il sole

Chi mi porterà senza gambe per correre, tesoro?

Senza gambe per correre, tesoro

Non piangere, pupazzo di neve, non versare una lacrima

Chi ascolterà i miei segreti se non hai orecchie, piccolo?

Se non hai orecchie, piccolo

Voglio che tu sappia che non me ne andrò mai

Perché sono la signora Snow, fino alla morte ci congeleremo

Sì, sei la mia casa, la mia casa per tutte le stagioni

Quindi forza, andiamo

Andiamo sotto zero e nascondiamoci dal sole

Ti amerò per sempre dove ci divertiremo un po’

Sì, raggiungiamo il Polo Nord e viviamo felici

Per favore non piangere senza lacrime ora

È Natale, piccola

Io e il mio pupazzo di neve

Io e il mio pupazzo di neve

Baby