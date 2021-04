SnoB è il nuovo singolo di Alfa, il rapper genovese che ha raggiunto il successo grazie ai singoli Cin Cin, TeSta TrA Le NuVoLE, pt.2, SuL Più BeLLo e SaN LoReNZo (feat. Annalisa) e al mixtape Before Wanderlust, pubblicato nel 2019.

SnoB è una nuova anticipazione di N O R D, il primo album ufficiale del rapper genovese di 21 anni che sarà disponibile a partire dal prossimo 14 maggio.

Il nuovo singolo di Alfa, prodotto da Marz e Zef, vede la partecipazione di Rosa Chemical. Il sound che caratterizza SnoB è un cross-over tra pop e rap, tra synth e chitarre elettriche anni ’80 e ’90. Con il testo della canzone, invece, Alfa e Rosa Chemical raccontano una storia d’amore idealizzata con una ragazza che delude le loro aspettative.

Di seguito, trovate il testo di SnoB. Cliccando qui, potete ascoltare il singolo. Da lunedì 26 aprile, sarà disponibile il video ufficiale.

SnoB: il testo

Giuro, non lo so

Che cos’è il bon ton

Ma con te ho passato ore

Pensando fosse amore

E invece sei una snob

Chiedi come sto

Mi si abbassa l’umore

Come la voce in hangover.

Ti ho vista la prima volta che fumavi alla porta

Di un locale chic da cui volevi andar via di corsa

Ti ho fermata per sbaglio, in realtà l’ho fatto apposta

Abbiam parlato per ore e ci siamo presi una sbronza

Ma tu guarda che stro…

Ti ho presentato i miei

Eri educata, elegante e poi davi a tutti del lei

Ma la vera che gira con la maglia dei Green Day

E dice ai suoi che va a ‘Dam per vedere i musei, ma tu

Fatti dire 4 parole

Voglio fatti, mica parole

Mi lanci i vestiti dal balcone

E gridi che sono un accattone

Ti ho portata a Paris un weekend

Ed hai fatto le foto ai gargoyle

Noi volevamo cambiare il mondo

Ma è il mondo che ha cambiato noi.

Giuro, non lo so

Che cos’è il bon ton

Ma con te ho passato ore

Pensando fosse amore

E invece sei una snob

Chiedi come sto

Mi si abbassa l’umore

Come la voce in hangover

Yeah, yeah, yeah.

Pensavo fosse amore e invece no

È inutile che chiedi come sto

Se poi quando mi vedi, tipo, boh

Sei col tipo e dici no

Che non lo ami ma ti compra le Vuitton

E ti ho portata a Barcellona per un weekend

Parlavi solo della weed

Di come vuoi sfondare nella vita sopra i G

Fare le feste coi vip

Io mi chiedo perché son finito qui

Se è vero che in amore vinci quando scappi

Tu hai vinto mille volte, allora dimmi perché piangi

Baby, non siamo umani ma tienimi le mani

Mentre dici che rimani

E pensi a un modo per andartene domani.

Giuro, non lo so

Che cos’è il bon ton

Ma con te ho passato ore

Pensando fosse amore

E invece sei una snob

Chiedi come sto

Mi si abbassa l’umore

Come la voce in hangover.

Ma tu c’hai sempre quell’aria

Da universitaria

In ansia per gli esami

Che sogna le spiagge in Spagna

E tu c’hai sempre quell’aria

Sfacciata ed elitaria

Pensavo fosse amore

Ma non ci sei come Laura.

Giuro, non lo so

Che cos’è il bon ton

Ma con te ho passato ore

Pensando fosse amore

E invece sei una snob

Chiedi come sto

Mi si abbassa l’umore

Come la voce in hangover

Yeah, yeah, yeah.