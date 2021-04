N O R D è il primo album in studio di Alfa. Dopo i singoli “Testa tra le nuvole Pt. 2”, “Sul più bello” e “San Lorenzo” sarà disponibile in versione fisica e su tutte le piattaforme digitali di streaming e download “N O R D”, il suo disco d’esordio.

N O R D uscirà nei formati CD Pop Up, Vinile autografato e versione Deluxe, uno speciale Kit di sopravvivenza limitato e autografato (CD Pop Up + Calze + Bussola + Borraccia), tutti già pre-ordinabili su Musicfirst.

Il titolo dell’album è stato spiegato dallo stesso Alfa:

Il Nord è il punto cardinale che dà la direzione al proprio cammino, senso di spazialità e di scoperta. “N O R D” è un viaggio personale e professionale che fa tappa tra i desideri e le aspirazioni, passando per gli interrogativi sul futuro di un giovane ventenne che vive con consapevolezza il presente grazie alle lezioni del passato. L’album è un’istantanea che ha come tema principale il voler combattere il senso di smarrimento e l’ansia generale che accomuna molti giovani nel cercare la propria rotta nel quadro della vita. “N O R D” simboleggia il punto di destinazione per la scoperta della propria strada che ALFA, per esempio, ha trovato nella musica, combattendo la timidezza di voler nascondere la propria voce e acquisendo sicurezza con gare di freestyle tra i vicoli di Genova. Questo è il senso del disco come i marinai puntavano alla Stella Polare per orientarsi, io ho trovato la musica che mi permette di capire chi voglio essere”.

Ha anche aggiunto, su Instagram:

Lo dedico a chi come me si sente perso ma trova il coraggio ogni giorno

di cercare la propria stradaÈ fuori ora su musicfirst il preorder fisico del CD pop up e del VINILE ghiacciato, per chi lo acquista già adesso sulla fiducia c’è un’edizione speciale autografata in edizione limitata, che dici ci fidiamo?