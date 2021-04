“Smith & Wesson Freestyle” è una traccia presente nel disco “Fastlife 4” di Gué Pequeno e Dj Harsh. Il brano ha debuttato al terzo posto nella classifica Fimi dei singoli più venduti e ascoltati nell’ultima settimana. Il pezzo riprende un loro vecchio freestyle risalente al 2006, che era la intro a Eazy Green Mixtape 2nd Level, uno dei mixtape che DJ Harsh realizzava all’epoca.

Dell’originale viene anche ripresa la strumentale, ovvero “My Timbz Do Work” di Smif-N-Wessun ed Heltah Skeltah.

Il disco “Fastlife 4” è già un successo. Ha debuttato al primo posto nella classifica degli album e ben 12 tracce sono presenti nella top 100 della chart singoli.

Qui sotto potete ascoltare “Smith & Wesson Freestyle” di Gué Pequeno e Dj Harsh, a seguire il testo della canzone che narra il successo e il riscontro ottenuto nelle classifica, il lusso e il boom della carriera artistica.

Smith & Wesson Freestyle, Gué Pequeno e Dj Harsh, Testo

[Intro: Guè Pequeno]

Ah, ah, ah

[Strofa 1: Guè Pequeno]

Da MI con furore, il microfono calibro nove

Ti manderebbe velocemente al Creatore

Sto nei paraggi come un protettore

Cinema di strada, io sono il proiettore (Ah-ah)

Non entravamo nelle disco, adesso apro la mia

Con una bitch tipo “Ahi Maria” alla Langosteria (Uoh)

Tolgo le proteine, metto merce nello shake (Ah)

Giriamo il colossal del rap, non puoi fare il remake

[Strofa 2: Marracash & Guè Pequeno]

Sono in the game come EA Sports

Non ho paura di Dio, però ho [fear of GOAT/Fear of God?] (Yeah)

Faccio vеdere al boss chi è il boss

Vedo chе sei migliorato, bro, chi è il ghost? (Ah)

Pensi di fottere con Marra, don’t do that (Don’t)

Tutti questi scemi col durag (Yeah)

Ferri e no bullets (Pff), non lo usi il ferro

Ho un diamante nella testa come Uzi, interno (Ah, ah)

[Strofa 3: Guè Pequeno]

Con Michelle al giappo stellato Michelin (Ah)

Mangio funghi shiitake, la tua parola è shit, taci (Shh)

Marra Smith e Guè Pe’ Wesson, senti il doppio “clic” (Rrah)

Diramazioni in tutto il mondo, Tana delle Tigri (Uoh)

Tu sei un mini-me, i crimini li vedi su Netflix (Ahahah)

A calci in culo esci dall’Europa come la Brexit (Uff)

Giura che hai visto G su una Miura (Giura)

Del colore dei soldi come Paul Newman

[Strofa 4: Marracash & Guè Pequeno]

D’inverno alle Fiji, d’estate a Santorini

Tutto l’anno in top ten FIMI (Uoh)

La prendevo a quattro, la davo a otto e mezzo come Fellini (Yeah)

Atto due, Mister Rizzo con Mister Fini

A me, frè, mi sale la febbre con la PS

Forse ho la variante baronese (Ah)

Tutte ‘ste baronesse amano King Marracash

Perché ho il flow dagli US e fisico da maghrebe (Ah, ah, ah)

[Strofa 5: Guè Pequeno]

E non basta che ti fai un destro come G.I. Joe (Ah)

E poi dici che eri ubriaco e se vai K.O. (Uh)

On point, on time, per ‘sti rapper Baba Jaga

Guarda la guerciata sopra Amazon Crime

Daddy cool, lei mi fa una pedicure (Sì-sì)

Manicure, per finire una penicure (Ahahah)

Ça va sans dire lo stile è Theron Charlize (Uoh)

Il gran visir, uppercut alla Prince Naseem (Ah)

[Strofa 6: Marracash]

Auto nuova, stacco i Porsche, no benzina (No benzina)

Il mio zzoca sac à poche, la tua tipa

E lascio questa scema guarnita

Sfascio questa scena, Guernica

Bro, la mia Mase è aziendale, la mia tipa è Zendaya (Uoh)

Paparazzato spaparanzato su quella playa

Respect se fai rap e vieni dalle strade

Ho fatto più io per te, fratè, che il tuo vero padre, bitch