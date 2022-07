Slipknot: The End, So Far è il nuovo album

Gli Slipknot pubblicheranno presto un nuovo album, dal titolo The End, So Far, disponibile dal prossimo 30 settembre. Il singolo di lancio del settimo album di inediti della band nu metal dell’Iowa è The Dying Song (Time To Sing), disponibile dal 20 luglio su tutte le piattaforme streaming. Anche il video ufficiale, diretto da Shawn Crahan, percussionista della band, è stato pubblicato. The End, So Far è già disponibile per quanto riguarda il pre-order.

The Dying Song (Time To Sing), però, non è la prima anticipazione del nuovo album perché The End, So Far conterrà anche il singolo The Chapeltown Rag, uscito a sorpresa nel 2021.

The End, So Far, album prodotto dalla band insieme a Joe Barresi, arriva a circa tre anni di distanza dal precedente We Are Not Your Kind, che conquistò la vetta della classifica in molti paesi del mondo tra i quali gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Australia e il Canada. In Italia, l’album raggiunse la terza posizione nella classifica FIMI. Dall’album, furono estratti i singoli Unsainted e Solway Firth.

Quest’estate gli Slipknot saranno in Europa per esibirsi live e per prendere parte ad una serie di festival internazionali, inclusi i festival da loro creati, Knotfest Germany e Knotfest Finland. La band si esibirà dal vivo anche in Italia per un concerto che si terrà al Castello Scaligero di Villafranca di Verona, il prossimo 26 luglio.

Slipknot – The End, So Far: tracklist

1. Adderall

2. The Dying Song (Time To Sing)

3. The Chapeltown Rag

4. Yen

5. Hivemind

6. Warranty

7. Medicine For The Dead

8. Acidic

9. Heirloom

10. H377

11. De Sade

12. Finale