Slings – Thick (feat. Mambolosco): testo, video e significato della canzone

Sta spopolando, da settimane, su Youtube, il video ufficiale di ‘Thick’, uno dei maggiori successi discografici degli ultimi tempi, firmato dagli Slings, un duo bresciano (formato da Ibra e Prince) in collaborazione con Mambolosco.

La canzone, ad oggi, registra 21 milioni di streaming su Spotify ed è stato certificato disco d’oro.

A seguire, trovate il testo della canzone e cliccando, in basso, sulla foto la clip musicale.

Lei è sweet Poi Thick

E da un anno si ammazza di squat

Adesso il suo booty non passa nei jeans

Ha gli slip

Victoria’s Secret

Diceva di essere freak

Ma adesso che ha il tipo

mi ha messo una X

Oh si lo sapeva fare

Le ho detto soltanto di andare più giù

Oh si ti devi impegnare

Se dopo mi piace sei già la mia boo

Oh si facevo la fila

Ma adesso non serve

da quando ho la guala

Oh si lo muove da tutta la notte

Ma adesso le serve una pausa

Lei è secca

fa solo le gambe quando va in palestra

fa solo squat

un poco di addome

infatti ha il culo a panettone

Lei è nasty

Finisce che lo facciamo se ci guardiamo Netflix

È bad, è sexy, è troppo, oh sì

Con gli altri non fa la bitch

E vuole soltanto il mio dick, oh sì

Appoggia quel big booty qui

E muovilo proprio così, oh sì

Fallo per un vero G

Thot mulatta come Elodie

Collane al collo come Mr. T

Spingo forte, frate’, pushin’ P

Ah Mambo, quella roba è spessa

Stai spaccando eh

È sweet, è thick

Si è appena rifatta le tette

È freak, è lit

Le piace toccarmi le trecce

Lei viene in palestra , non sa cosa fare

È a casa da sola e si annoia

Non mangia pesante, ma mangia la frutta

Poi beve quel latte di soia

Dove vorresti andare nel weekend?

Lascia stare quel tipo, è un dickhead

Per come lo muovi si girano tutti

Sei tu la mia Nicki Minaj

Ma quanti ne ho in tasca? Mille

Mi fotto la scena con stile

Mi chiede perché non riposto la foto

Le ho detto che sono una star

Lei è sweet (Ah), poi thick

E da un anno si ammazza di squat

Adesso il suo booty non passa nei jeans

Ha gli slip Victoria’s Secret

Diceva di essere freek

Ma adesso che ha il tipo mi ha messo una X

Oh, sì, lo sapeva fare,

le ho detto soltanto di andare più giù

Oh, sì, ti devi impegnare,

se dopo mi piace sei già la mia Boo

Oh, sì, facevo la fila,

ma adesso non serve da quando ho la Guala

Oh, sì, lo muove da tutta la notte,

ma adesso le serve una pausa.