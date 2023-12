Sarà disponibile a partire dal 5 gennaio 2024, Tunnel, il nuovo album di Simba La Rue, annunciato dallo stesso rapper attraverso i suoi social. Il disco conterrà numerose collaborazione con altri colleghi. Anticipato dal trailer ufficiale disponibile a questo link, nell’album di debutto dell’artista italo-tunisino tante prestigiose collaborazioni in cui figurano amici e colleghi fra i nomi più in vista della scena urban italiana: nei featuring delle 16 tracce sono infatti presenti Guè, Ghali, Sfera Ebbasta, Baby Gang, Boy Mass, Paky e Tedua.

Dopo la pubblicazione dell’Ep “Crimi” (2022) certificato Oro e una serie di singoli che lo hanno accompagnato in questo 2023, dal più recente singolo solista “Agitato”, passando per le collaborazioni in “Carne Halal” con Baby Gang e Escomar, “Spedizione punitiva” con Neima Ezza e Nko e gli oltre 12 milioni di stream solo su Spotify per le due hit “Levante” feat. Paky e “Taf Taf”, Simba La Rue ha di fronte un debutto che promette sorprese.

Dalle anticipazioni, “Tunnel” viene descritto come un album denso di significato che si muove nel labirinto della sua anima, e che spingerà a fondo nel racconto delle esperienze personali e nel percorso musicale di Simba La Rue.

Simba La Rue, Tunnel, tracklist dell’album

1) Tunnel

2) Shopping Feat. Guè

3) Soldi A Casa Feat. Ghali

4) Submariner

5) Batiment Feat. Sfera Ebbasta

6) Free Esco Free Baby

7) Beccaria San Vittore Feat. Baby Gang

8) No Mix No Master

9) Agitato

10) Ninja Plaquette Feat. Mass

11) Freestyle

12) Levante Feat. Paky

13) Kalashnikova

14) Latitante

15) Hood Feat. Tedua

16) Amore Di Mamma

Simba La Rue, cover e featuring

Qui sotto la cover dell’album Tunnel, insieme ai featuring presenti nel disco: Guè, Ghali, Sfera Ebbasta, Baby Gang, Boy Mass, Paky e Tedua. E proprio loro sono presenti nella copertina del disco, insieme a Simba La Rue.