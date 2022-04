E’ uscito venerdì 22 aprile in radio per Sony Music Masterworks e Artist First, “Signore del bosco” il brano che segna la collaborazione tra Dardust e Massimo Pericolo.

Quando lessi il libro di Massimo Pericolo “Signore del bosco”, rimasi molto colpito dalla dualità del suo percorso e dal passaggio dal caos al rigore grazie anche al suo avvicinamento alla cultura orientale e al mondo delle arti marziali . Allo stesso tempo mi affascinava la comune passione che nutriamo per i film di Hayao Miyazaki e per una certa estetica orientale. In questa forma di dualità che ho trovato nel libro, ho rivisto un parallelismo con uno dei concept del mio prossimo album. Questo mi ha ispirato a creare il mondo musicale del brano che si avvicina ai lavori di Joe Hisaishi (il compositore che ha realizzato molte delle colonne sonore dei film di Hayao Miyazaki) e in cui sono presenti entrambe le mie anime: il pianoforte e l’ elettronica.

Anche Massimo Pericolo ha voluto spiegare, al meglio, come è nato questo brano:

In Totoro pregavo il signore del bosco perché mi sentivo perso, mi sentivo piccolo e solo mentre affrontavo la vita come un adulto. Mi rincuorava creare con la fantasia questa figura fantastica, un santo protettore che si preoccupava per quelli come me, che nonostante i loro bisogni fossero uguali a quelli di tutti dovevano provvedervi arrangiandosi, a volte commettendo gravi errori. Come nel film d’animazione “Totoro” che dal fitto del bosco si prende cura di due bambine con la mamma malata. Il bosco è la provincia, che dietro al verde dei boschi nasconde interi paesi, le due bambine siamo tutti noi alle prese con la vita e la mamma malata è una società e uno stato che non sono presenti quando ne avremmo bisogno. Più cresco, più maturo e divento la voce di tante persone, e più mi sento di incarnare quella creatura che io stesso ho creato per proteggermi dal tutto. Io sono il Signore Del Bosco

A seguire, trovate il testo e cliccando sulla foto, il video della canzone.

Non ricordo come tutto è iniziato

Forse neanche vorrei ricordarlo

Sai, chi mi ha insegnato a parlare

Oggi è l’unico con cui non parlo

È il prodotto di un habitat

Qui nel posto in cui abito

La realtà è così tragica

Che subiamo il suo fascino

Ma più la vita ti lega ad un posto

Più sarà duro da sciogliere il nodo

Sono cresciuto in ‘sto bosco

Sì, come un tronco e metto radici ogni giorno

Dove si arrivi dal niente

Sarò sempre la prova vivente

In tutti i paesini del mondo

Sono al mio posto e prego il signore del bosco

Signore del bosco, signore del bosco

Signore del bosco

Gang

Credo solo in me, non vi ascolto più

Fra’, che scelta è se non scеgli tu?

Mi ha salvato il rap, non chi sta lassù

Dico: “Grazie” a me ripetеndo il loop

E se te ne vai, te ne vai, te ne vai

È solo per sentirti vivo

Ma non scordi mai, non scordi mai,

non scordi mai

Dove sei stato bambino

Per chi non capisce se stesso

e sbaglia da una vita

Per chi lo capisce lo stesso

e non lo giudica mica (Frate’)

Per chi si sente diverso nella sua stessa famiglia

Per chi non capisce più il senso

e lo trova dentro una bottiglia

Chi, pur di avere uno scopo,

è disposto a scalare la cima

Ma si sente perso di nuovo proprio quando ci arriva

Forse chi arriva dal niente

quel qualcosa lo cercherà sempre

Fino ai confini del mondo

E finché non torno, prego il signore del bosco

Signore del bosco, signore del bosco

Signore del bosco

Gang

Credo solo in me, non vi ascolto più

Fra’, che scelta è se non scegli tu?

Mi ha salvato il rap, non chi sta lassù

Dico: “Grazie” a me ripetendo il loop

E se te ne vai, te ne vai, te ne vai

È solo per sentirti vivo

Ma non scordi mai, non scordi mai, non scordi mai

Dove sei stato bambino

Ricordati da dove vieni

Ma vai verso i tuoi desideri

Se ti guardano con tutto quell’odio

Forse sei solo meglio di loro

Non credere a quello che dice

Chi non ti vorrebbe felice

E se il mondo è rotondo e ti muovi

Sei al centro dovunque ti trovi

Ovunque ti trovi

Gang

E se te ne vai, te ne vai, te ne vai

È solo per sentirti vivo

Ma non scordi mai, non scordi mai, non scordi mai

Dove sei stato bambino

Ricordati da dove vieni

Ma vai verso i tuoi desideri

Se ti guardano con tutto quell’odio

Forse sei solo meglio di loro

Non credere a quello che dice

Chi non ti vorrebbe felice

E se il mondo è rotondo e ti muovi

Sei al centro dovunque ti trovi

Ovunque ti trovi.