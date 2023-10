“Monaco” è una canzone di Bad Bunny. Il brano stato pubblicato il 13 ottobre 2023 come terzo singolo dal suo quinto album in studio solista Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana. Contiene un sample della canzone “Hier encore”, di Charles Aznavour. Il pezzo è arrivato, ad oggi, al quinto posto della Billboard Hot 100 e in vetta alla Global 200 (Billboard).

Bad Bunny, Monaco, Testo

Huh-huh-huh

Huh-huh-huh-huh

Huh-huh-huh-huh

Huh-huh-huh-huh

Huh-huh-huh, huh-huh

Huh-huh-huh, huh-huh

Huh-huh-huh-huh-huh

Dime (Ey; dime), dime, ¿esto es lo que tú quería’?

Yo soy fino (Uh), esto es trap de galería

Tú eres un charro, Rocky “The Kid”, una porquería

Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Maivia

Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía

Los gasto de noche, facturo to’ el día

Tanta plata que, que me gusta que

Me chapeen, por eso le meto a toa’ estas arpía’

Ustedes no saben lo que es estar en altamar con doscientos cuero’

Que la azafata te mame el bicho en el cielo (Ey, ey)

Lo que es tirar quiniento’ mil en el putero (Ey, ey, ey)

Por eso tu opinión me importa cero (Duh)

Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero

Ya no son rapero’, ahora son podcastero’

Más que tú está cobrando mi barbero (Ey)

Chingando y viajando en el mundo entero (Ey, ey, ey), ey

Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco’

Primero llegó Verstappen, después llegó Checo

Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco

Ustede’ hablando mierda y yo y los mío’ por Mónaco

Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco’

‘Tán hablando solo’, están hablando con el eco

El signo del dinero, ese e’ mi nuevo zodiaco

Prende un puro, la familia está en Mónaco

Hier encore, j’avais vingt ans

Je caressais le temps, et jouais de la vie

Comme on joue de l’amour, et je vivais la nuit

Sans compter sur mes jours, qui fuyaient dans le temps

Créeme, los carros de F1 son más rápido’ en persona

Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona (Más rica)

Lo que tú haga’ a mí no me impresiona

Es como meter un gol después de Messi y Maradona

A ti no te conocen ni en tu barrio

Ayer estaba con LeBron, también con Di Caprio

Me preguntaron que cómo me fue en los estadio’

Hablamo’ de la familia y temas de millonario’

Digo, multimillonario’, digo, je, de billonario’

Hace rato sin cojone’ que me tiene la radio

Hace rato me quité del trap, yo se lo dejé a Eladio

Uy, je, querido diario

Hoy me depositaron, a los GRAMMYs nominaron

Otra vez me criticaron y ninguna me importaron

Yo sigo tranquilo, en la mía

Don Vito, Don Beno, de los Beatle’ John Lennon

A mis nieto’ cuando muera les vo’a dejar cien terreno’

A toa’ mis doña’ las pompis y los seno’

Y a mi hater’ un F40 sin los freno’

¿Pa’ qué? Pa’ que se estrellen, je, pa’ que se maten

Rojo o blanco, negro mate, ¿cuál tú quiere’?

¿Pa’ qué? Pa’ que se estrellen, pa’ que se maten (Pa’ que se maten)

Que en paz descansen, yo sigo en el yate, ey (Mmm; ¡ey!)

Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco’ (¡No!)

Primero llegó Verstappen, después llegó Checo

Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco

Ustede’ hablando mierda y yo y los mío’ por Mónaco

Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco’

‘Tán hablando solo’, están hablando con el eco

El signo del dinero, ese e’ mi nuevo zodiaco

Prende un Phillie, la familia está en Mónaco

Hier encore, j’avais vingt ans

Je caressais le temps, et jouais de la vie

Comme on joue de l’amour, et je vivais la nuit

Sans compter sur mes jours, qui fuyaient dans le temps

Bad Bunny, Monaco, Traduzione

Huh-huh-huh

Huh-huh-huh-huh

Huh-huh-huh-huh

Huh-huh-huh-huh

Huh-huh-huh, huh-huh

Huh-huh-huh, huh-huh

Huh-huh-huh-huh-huh

Dimmi (Ehi; dimmi), dimmi

Questo è quello che volevate tutti

Sono di classe, questa è una trappola fuori da una galleria

Sei un poser, Rocky “The Kid”, sei spazzatura

Sono un campione, Rocky Marciano, Rocky Balboa

Rocky Maivia

Ho capito il percorso, ho capito la strada, sì

Ho la strada

Trascorro tutta la notte, conto tutto il giorno

Così tanti soldi, quello

Che mi piace quando mi lusingano, ecco perché sono dentro tutte queste arpie

Non sai cosa vuol dire essere in alto mare con duecento tr*ie

Farti succhiare dall’assistente di volo in cielo

Com’è buttare cinquecentomila allo strip club

Ecco perché non mi interessa la tua opinione

Ecco perché sei al 101° posto tra i primi 100, e io sono il primo

Non siete più rapper, ora siete podcaster

Il mio barbiere si fa pagare più di te

Scopando e viaggiando per il mondo

Bevendo molto champagne non abbiamo mai sete

Prima è arrivato Verstappen, poi è arrivato Checo

Se Pablo mi vedesse, direbbe che sono una bestia

Stai dicendo cazzate mentre io e i miei siamo a Monaco

Bevendo molto champagne non abbiamo mai sete

Stanno parlando da soli, stanno parlando con la loro eco

Il segno del denaro, è il mio nuovo segno zodiacale

Accendo un sigaro, ho portato la mia famiglia a Monaco

Ieri avevo vent’anni

Ho accarezzato il tempo e giocato con la vita

Come se giocassimo con amore, e ho vissuto la notte

Senza contare i miei giorni, che sono fuggiti in tempo

Credimi, le auto di F1 sono più veloci dal vivo

Sofia Vergara è bellissima, ma è ancora più bella di persona

Qualunque cosa tu faccia, non sono impressionato

È come segnare un gol dopo Messi e Maradona

Nessuno ti conosce, nemmeno nel tuo quartiere

Ieri ero con LeBron, anche con Di Caprio

Mi hanno chiesto: “Com’è andata negli stadi?”

Si parla di temi familiari e milionari

Voglio dire, multimilionario, voglio dire, miliardario

Da molto tempo non mi interessa più la radio

La trappola l’ho lasciata tempo fa, l’ho lasciata a Eladio

Oh, caro diario

Oggi sono stato pagato e nominato ai GRAMMY

Mi hanno criticato di nuovo e non mi sono preoccupato di nessuno di loro

Sono ancora calmo, faccio le mie cose

Don Vito, Don Beno, dei Beatles John Lennon

Quando morirò, lascerò cento appezzamenti di terreno ai miei nipoti

A tutte le mie signore, al sedere e al seno

E un F-40 per i miei odiatori ma senza freni

Perché? Quindi si schiantano

Lui, così si uccidono

Rosso o bianco, nero opaco, cosa vuoi?

Riposa in pace, sono ancora sullo yacht

Bevendo molto champagne, non siamo mai a secco

Prima è arrivato Verstappen, poi è arrivato Checo

Se Pablo mi vedesse, direbbe che sono una bestia

Stai dicendo cazzate mentre io e i miei siamo a Monaco

Bevendo molto champagne, non siamo mai a secco

Stanno parlando da soli, stanno parlando con l’eco

Se non vedono i soldi, quello è il mio nuovo zodiaco

Accendo una Phillie, la famiglia è a Monaco

Ieri avevo vent’anni

Ho accarezzato il tempo e giocato con la vita

Come se giocassimo con amore, e ho vissuto la notte

Senza contare i miei giorni, che sono fuggiti in tempo

Monaco, Significato canzone

“MONACO” è la seconda canzone dell’album di Bad Bunny. In questo brano, Benito racconta come si è creato un nome nel settore della musica e il lusso che lo circonda. Sottolinea il suo assoluto primato tra i suoi colleghi, di come sia circondato da donne che lo desiderano e vogliono averlo accanto e di quanto sia diventato ricco, di successo e invidiato. Molti i nomi di star e celebrità citate nel testo della canzone.

Bad Bunny, Monaco, Video

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale di “Monaco”, girato -appunto- al Gran Premio di Monaco 2023.