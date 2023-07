Tutto pronto per l’atteso concerto dei Guns N’ Roses al Circo Massimo a Roma, sabato 8 luglio 2023, per la tappa italiana del loro tour europeo. La band è pronta ad esibirsi con i grandi classici del loro repertorio e i pezzi che ne hanno sancito la storia. I Guns N’ Roses sono nati a Los Angeles, California, e si sono formati nel 1985. Quando firmarono per la Geffen Records nel 1986, la band comprendeva il cantante Axl Rose, il chitarrista solista Slash, il chitarrista Izzy Stradlin, il bassista Duff McKagan e il batterista Steven Adler. L’attuale formazione è composta da Rose, Slash, McKagan, il chitarrista Richard Fortus, il batterista Frank Ferrer e i tastieristi Dizzy Reed e Melissa Reese.

Con l’opening dei The Pretenders a Roma, la band sta girando il mondo con “We’re F’N’ Back! Tour”.

Chinese Democracy è l’ultimo disco di inediti della band ed è uscito nel 2008. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Guns N’ Roses, Circo Massimo a Roma, la scaletta del concerto

Il concerto dei Guns N’ Roses inizierà alle 20.45. Qui sotto la scaletta con l’ordine di esecuzione dei brani.

It’s So Easy

Bad Obsession

Chinese Democracy

Slither (Velvet Revolver cover)

Mr. Brownstone

Welcome to the Jungle

Hard Skool

Absurd

Pretty Tied Up

Reckless Life

Double Talkin’ Jive

Estranged

Live and Let Die (Wings cover)

Shadow of Your Love

Down on the Farm

Rocket Queen

You Could Be Mine

T.V. Eye (The Stooges cover)

Anything Goes

Locomotive

Civil War

Slash (Guitar Solo)

Sweet Child o’ Mine

November Rain

There Was a Time

Patience

Nightrain

Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)

Don’t Cry

Paradise City

Guns N’ Roses, Circo Massimo a Roma, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti -posto unico- al prezzo di 86,25 euro per i Guns N’ Roses in concerto al Circo Massimo a Roma. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Circo Massimo a Roma

Se si arriva con i mezzi pubblici:

In metro

Dalla stazione Roma Termini: Metro linea B, direzione Laurentina, fermata Circo Massimo

In tram

Dalla stazione Roma Termini: Tram 3, fermata Aventino-Albania

In autobus

Dalla stazione Roma Termini: autobus 75 (Poerio/Marino), fermata Circo Massimo

Se invece si arriva in auto, dalla stazione di Roma Termini si deve prendere Via Marsala e Via Giovanni Giolitti in direzione di Via Cavour. Girare a sinistra e seguire Via Cavour poi Via degli Annibaldi e Via Nicola Salvi fino a Piazza del Colosseo. Immettersi in Via Celio Vibenna, continuare su Via di San Gregorio in direzione di Viale Aventino.

Dalle 21 di sabato potrebbe essere chiusa la fermata Circo Massimo della linea B della metropolitana. Nel caso, in alternativa si potranno utilizzare le fermate di Colosseo e Piramide.

In occasione del concerto, tutte le metropolitane sono attive sino all’1,30 di notte. Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C).