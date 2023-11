Oral è una canzone di Björk in collaborazione con la cantautrice e produttrice spagnola Rosalía. Creata originariamente da Björk 25 anni fa, tra il suo album Homogenic del 1997 e Vespertine del 2001, in uno stile reggaeton simile, la canzone ha subito una rielaborazione, aggiungendo la voce di Rosalía e un’ulteriore produzione di Sega Bodega. L’impegno collettivo degli artisti è finalizzato alla raccolta fondi per sostenere una causa legale contro gli allevamenti ittici, intentata dai residenti della città di Seyðisfjörður, nella parte orientale dell’Islanda.

Oral, Significato, Ascolta la canzone

Al centro del brano c’è il tema del desiderio, del confine sottile tra sogno e realtà. Nel ritornello, la frase “È la cosa giusta da fare?” evidenzia l’incertezza e il conflitto interno all’interno del narratore. Riflette la loro esitazione e il loro dilemma morale in merito alle decisioni che devono affrontare, chiedendosi se cedere ai proprio istinti.

Björk e ROSALÍA, Oral, Testo della canzone

Your mouth floats above my bed at night

My own private moon

Just because the mind can make up whatever it wants

Doesn’t mean that it’ll never come true

Won’t ever happen (Just because she can)

Please, could I change that?

Is that the right thing to do?

Oh, I just don’t know

I just don’t know

Is that the right thing to do?

Oh, I just don’t know

I just don’t know

Let me introduce one to the other

The dream and the real, get them acquainted

(Just because she can)

Introduce

(Just because she can)

A mouth to a mouth

Is that the right thing to do?

Oh, I just don’t know

I just don’t know

Is that the right thing to do?

Oh, I j-just don’t know

I just don’t know

Can I just sneak up from behind

To the back of his head?

Then I lift up his hair

And nibble ever so lightly

That’s where our hair starts

(Just because she can)

Now please, can I kiss him?

(Just because she can)

Yo quiero besarle

(Just because she can)

Come on, please, can I kiss him?

(Just because she can)

I just don’t know, oh

Just because she can (Can)

There’s a line there, I can’t cross it (Ooh)

Just because she can

There’s a line there, I can’t cross it (Come)

Just because she can

There’s a line there, I can’t cross it

Just because she can (Oh, it must come)

There’s a line there, I can’t cross it

There’s a line there, I can’t cross it (Just)

There’s a line there, I can’t cross it

There’s a line there, I can’t cross it

There’s a line there, I can’t cross it

There’s a line there, I can’t cross it

Björk e ROSALÍA, Oral, Traduzione della canzone

La tua bocca fluttua sopra il mio letto di notte

La mia luna privata

Solo perché la mente può inventare quello che vuole

Non significa che non si avvererà mai

Non accadrà mai (solo perché può)

Per favore, potrei cambiarlo?

È la cosa giusta da fare?

Oh, proprio non lo so

Non lo so

È la cosa giusta da fare?

Oh, proprio non lo so

Non lo so

Lasciate che vi presenti l’uno all’altro

Il sogno e il reale, fateli conoscere

(Solo perché può)

Introdurre

(Solo perché può)

Una bocca a bocca

È la cosa giusta da fare?

Oh, proprio non lo so

Non lo so

È la cosa giusta da fare?

Oh, proprio non lo so

Non lo so

Posso avvicinarmi di soppiatto da dietro?

Alla nuca?

Poi gli alzo i capelli

E sgranocchiare sempre così leggermente

È lì che iniziano i nostri capelli

(Solo perché può)

Ora, per favore, posso baciarlo?

(Solo perché può)

Io voglio baciarlo (Solo perché può)

Avanti, per favore, posso baciarlo?

(Solo perché può)

Proprio non lo so, oh

Solo perché può (può)

C’è una linea lì, non posso oltrepassarla (Ooh)

Solo perché può

C’è una linea lì, non posso oltrepassarla (Vieni)

Solo perché può

C’è un limite lì, non posso oltrepassarlo

Solo perché può (oh, deve arrivare)

C’è un limite lì, non posso oltrepassarlo

C’è una linea lì, non posso oltrepassarla (Solo)

C’è un limite lì, non posso oltrepassarlo

C’è un limite lì, non posso oltrepassarlo

C’è un limite lì, non posso oltrepassarlo

C’è un limite lì, non posso oltrepassarlo