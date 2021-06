Side Baby: Il Ritorno del Vero è il nuovo album

Dal 25 giugno, è disponibile il secondo album di inediti di Side Baby, il rapper romano, ex Dark Polo Gang, che, ormai, da più di tre anni, ha intrapreso una carriera solista.

Il secondo album di Side Baby si intitola Il Ritorno del Vero. L’album è stato interamente prodotto da Sick Luke.

Il Ritorno del Vero arriva a circa due anni di distanza da Arturo, l’album d’esordio di Side Baby, che debuttò in terza posizione per quanto riguarda la classifica FIMI degli album più venduti in Italia. In Arturo, è contenuto soprattutto il singolo Rip, certificato Disco D’Oro, di cui fu pubblicata anche una versione remix con la partecipazione di Shiva.

Per questo nuovo album, Side Baby ha collaborato con diversi artisti: Ketama126, Paky, Gianni Bismark e Izi. L’album è stato anticipato dal video di Fontanelle e Sampietrini.

Recentemente, il rapper 26enne è tornato a collaborare anche con la Dark Polo Gang, precisamente con Tony Effe, per la canzone Luce a Roma, contenuta nell’album d’esordio da solista di quest’ultimo, dal titolo Untouchable, pubblicato lo scorso 4 giugno.

Tornando a Il Ritorno del Vero, di seguito, trovate la tracklist dell’album.

Side Baby – Il Ritorno del Vero: la tracklist

1. Musica Sporca

2. Fontanelle e Sampietrini

3. Mamma

4. Tutu

5. Multitasking (feat. Ketama126)

6. Mic Check

7. Slim Shady

8. Non Parlarmi (feat. Paky)

9. Motorola

10. Ricordarmi (feat. Gianni Bismark)

11. 2016

12. Baby

13. Tatuaggi In Faccia

14. Nulla (feat. Izi)

15. 13 Anni