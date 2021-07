Sarà in rotazione radiofonica da venerdì 23 luglio “Shot in the dark” il nuovo singolo del vincitore di Grammy, chitarrista e produttore John Mayer.

Il brano è presente in “Sob Rock” (Columbia Records/Sony Music), l’attesissimo nuovo album in studio, disponibile in digitale, versione CD e vinile. Si tratta di un nuovo capitolo musicale di John Mayer nella musica pop. Prodotto dall’artista stesso insieme a Don Was e registrato agli Henson Studios di Los Angeles, questo progetto segna inoltre il suo ritorno da solista dopo l’album certificato oro “The Search for Everything” (2017).

Con questa canzone John ripensa con nostalgia a una vecchia storia d’amore che non ha funzionato. Questa canzone sembra contenere un riferimento diretto a “Getaway Car” di Taylor Swift.

Forse John intende questa canzone come un messaggio velato su come si sente ripensando alla sua passata relazione con Taylor. Ulteriori riferimenti appaiono nel video musicale poiché la donna amata sembra indossare gli stessi occhiali che la Swift aveva nel suo video “You Belong With Me”.

Qui potete vedere il video ufficiale di Shot in the dark mentre, a seguire, testo e traduzione del nuovo singolo di John Mayer.

È una corsa difficile

Amare come noi

Ci vuole troppo tempo per dimenticarti

E ricorda la linea che abbiamo tracciato

Ma chiamami e sto arrivando

Cerchiamo insieme la notte

Dove non cadiamo a pezzi

Potrebbe essere ora e potrebbe essere mai

È solo un altro colpo nel buio

È solo un altro colpo nel buio

E mi chiedo cosa significhi tutto questo

Strana conversazione con te nei miei sogni

E non so cosa farò

Ho amato altre sette donne ed erano tutte te

Abbiamo avuto una serie di brutte storie d’amore

Hanno sempre perso il segno

Quindi chiudi gli occhi ora e cogli le tue possibilità

È solo un altro colpo nel buio

È solo un altro colpo nel buio

Ti voglio nel peggiore dei modi

Il codice del cancello è ancora il tuo compleanno

Se pensavi di aver incontrato il tuo Casanova

E ti ha lasciato con il cuore spezzato

Ricorda quando è finito e finito

Era solo uno sparo nel buio

Era solo uno sparo nel buio

È solo un altro colpo nel buio

È solo un altro colpo nel buio