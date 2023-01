Shooting star è il nuovo singolo delle XG. Composto da Jurin, Chisa, Hinata, Harvey, Juria, Maya e Cocona, il settetto è da quasi un anno impegnato a dar vita al proprio percorso come gruppo femminile “globale” che ignora i confini di lingua e nazionalità. Dopo essersi formato per anni sotto XGALX, una delle tante etichette appartenenti ai giganti dell’intrattenimento giapponese Avex, il gruppo si esibisce in tre lingue – inglese, giapponese e coreano – sia che produca singoli hip-hop contagiosi che dance-heavy. o cover su YouTube. Nelle scorse ore hanno condiviso la loro prima uscita del 2023, il singolo “Shooting Star”:

“Le nostre canzoni sono tutte in inglese e in realtà non abbiamo una regione specifica. Ma vogliamo condividere le nostre canzoni a livello globale, ispirare molte persone e dare loro forza con la nostra musica. Penso che sia quello su cui ci stiamo concentrando”

Questa canzone parla del successo e della fiducia della girlband nelle loro capacità e nel loro aspetto. Dicono di aver lavorato sodo e di aver fatto mosse audaci nella loro carriera e di sentirsi bene con loro stesse. Raccontano anche l’idea di esprimere desideri alle stelle cadenti e di non voler scambiare la loro vita attuale con nessun’altra. Nel complesso, la canzone ha un tono celebrativo e vanaglorioso.

XG, Shooting star, Testo canzone

Yeah

Uh, uh

Yeah

XG

Everything I do, I do it A1 flawless

Make’ em go insane, pandemonium riot

Always looking fresh, got that green in my diet

Head to my toes shinin’ like canary diamonds (Bling, bling)

Yeah, we them cool kids (Yeah), nothing to it (Nuh-uh)

Going stupid, saucin’ (Drip, drippin’), we a movement

Never losin’, making moves stay poppin’

Baby, if I give it my all, will it pay off?

Working overtime, no days off

All these shooting stars in the dark

All these shooting stars in the dark

Make a wish

Taking off from the ground it’s amazing

So outta this world, I’m in space

Now I’m going up, headin’ to the stars

Wouldn’t trade it out for another life, no

Yeah, we ridin’, ridin’, ridin’ on up

So shinin’, shinin’, shinin’ for sure

Ooh, I’m lookin’ so lavish

Ooh, I put in work like it’s a habit

It’s a big move, everyday’s like a dream

Makin’ big moves, yeah, we do it for our team

Ooh, I’m lookin’ so lavish

Ooh, ah yeah, I bet you can’t imagine

I be the one, huh

Don’t need to stunt, huh (Stunt)

‘Cause we coolin’, suit and boot it just for fun, huh (Huh)

You couldn’t run up on me I’m too outta this world (This world)

I got that spaceship jumpin’ ready for my launch (For my launch)

I don’t care if I’m a brat, I’m just goin’ dumb (Goin’ dumb)

I ain’t tryin’ to fire shots but they doin’ nothin’ (Doin’ nothing’)

*I know they watching me, I’m what I want to be (Nuh)

Nobody touching me, I’ve got this energy (Huh)*

Baby, if I give it my all, will it pay off?

Working overtime, no days off

All these shooting stars in the dark

All these shooting stars in the dark

Make a wish

Taking off from the ground it’s amazing

So outta this world, I’m in space

Now I’m going up, headin’ to the stars

Wouldn’t trade it out for another life, no

Yeah, we ridin’, ridin’, ridin’ on up

So shinin’, shinin’, shinin’ for sure

Ooh, I’m lookin’ so lavish

Ooh, I put in work like it’s a habit

It’s a big move, everyday’s like a dream

Makin’ big moves, yeah, we do it for our team

Ooh, I’m lookin’ so lavish

Ooh, ah yeah, I bet you can’t imagine

Oh, you rockin’ with a dream team

Comets droppin’ when we hit the scene

Oh, you rockin’ with a dream team

We shootin’ from another galaxy

And you know we take it all the way

Lights and camera action, it’s just how we live

Don’t get it twisted, this ain’t child play

Just know that XG’s going all the way

Yeah, we ridin’, ridin’, ridin’ on up

So shinin’, shinin’, shinin’ for sure

Ooh, I’m lookin’ so lavish (Shinin’, shinin’, yeah)

Ooh, I put in work like it’s a habit (I’m lookin’ so lavish)

It’s a big move, everyday’s like a dream

Makin’ big moves as I should ‘cause I’m a queen

Ooh, I’m lookin’ so lavish

Ooh, ah yeah, I bet you can’t imagine (Eh)

XG, Shooting star, Traduzione canzone

Tutto quello che faccio, lo faccio senza sbavature

Faccio impazzire tutti, caos e disordine

Sempre fresco, ho quel verde nella mia dieta

Dalla testa ai piedi brillo come diamanti canarini

Sì, noi siamo quelli dei ragazzi cool (sì), niente di speciale (no)

Facciamo sciocchezze, ci muoviamo (goccia, gocciola), siamo un movimento

Mai perdenti, le mosse continuano ad essere popolari

Baby, se ci metto tutta me stessa, ne varrà la pena?

Lavorando facendo straordinari, senza giorni di riposo

Tutte queste stelle cadenti nel buio

Tutte queste stelle cadenti nel buio

Esprimi un desiderio

Decollare dal suolo è incredibile

Così fuori da questo mondo, sono nello spazio

Adesso salgo, diretto verso le stelle

Non lo scambierei con un’altra vita, no

Sì, stiamo salendo, salendo, salendo

Così brillanti, brillanti, brillanti per certo

Ooh, sembro così lussuoso

Ooh, metto in lavoro come fosse un’abitudine

È una grande mossa, ogni giorno è come un sogno

Facendo grandi mosse, sì, lo facciamo per il nostro team

Ooh, sembro così lussuoso

Ooh, ah sì, non puoi immaginarlo

Sono quello, huh

Non ho bisogno di fare la spaccona, huh (spaccona)

Perché ci divertiamo, vestiti e stivali solo per divertimento, huh (Huh)

Non puoi venire da me, sono troppo fuori da questo mondo (questo mondo)

Ho quella navicella pronta per il mio lancio (per il mio lancio)

Non mi importa se sono una mocciosa, mi sto solo divertendo (divertendomi)

Non sto cercando di sparare colpi ma loro non stanno facendo nulla (non stanno facendo nulla)

So che mi stanno guardando, sono quello che voglio essere (Nuh)

Nessuno mi tocca, ho questa energia (Huh)

Se do tutto me stessa, pagherà?

Lavorando facendo straordinari, senza giorni di riposo

Tutte queste stelle cadenti al buio

Tutte queste stelle cadenti al buio

Esprimi un desiderio

Partendo dal suolo è incredibile

Così fuori da questo mondo, sono nello spazio

Adesso sto salendo, diretta verso le stelle

Non la scambierei per un’altra vita, no.

Siamo in sella, in sella, in sella verso l’alto

Così luccicanti, luccicanti, luccicanti per certo

Ooh, sto guardando così lussuoso

Ooh, metto in opera come se fosse un’abitudine

È un grande passo, ogni giorno è come un sogno

Facciamo grandi passi, sì, lo facciamo per la nostra squadra

Ooh, sto guardando così lussuoso

Ooh, ah sì, non riesci a immaginarlo

Oh, sei in compagnia di una squadra dei sogni

Le comete cadono quando entriamo in scena

Oh, sei in compagnia di una squadra dei sogni

Siamo sparatori da un’altra galassia

E sai che andiamo fino in fondo

Luci e azione della telecamera, è così che viviamo

Non fraintenderlo, questo non è gioco per bambini

Solo sappi che le XG vanno fino in fondo

Siamo in corsa, in corsa, in corsa verso l’alto

Così scintillanti, scintillanti, scintillanti di sicuro

Oh, sembro così lussuosa

Oh, metto il lavoro come un’abitudine

È un grande passo, ogni giorno è come un sogno

Facendo grandi mosse, sì, lo facciamo per la nostra squadra

Oh, sembro così lussuosa

Oh, ah sì, non puoi immaginare