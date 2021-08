Summer of love è il nuovo singolo di Shawn Mendes feat Tainy.

Shawn Mendes e Tainy hanno pubblicato la loro nuova collaborazione nelle scorse ore. La superstar pop canadese ha svelato il titolo della canzone all’inizio di questo mese, sulla sua felpa, mentre suonava un paio di accordi di chitarra in un video su Twitter intitolato “sol”, che significa “sole” in spagnolo. La pop star ha poi mostrato in anteprima il singolo riflesso in un altro video di lui che guida in una decappottabile con le montagne verdi e il tramonto come sfondo mozzafiato.

SOL, Summer of love, l’indizio per il titolo di quello che sarebbe stato il nuovo singolo.

Shawn Mendes e Tainy, Summer of love, significato canzone

La canzone è incentrata sul perfetto equilibrio di coppia, tra passione irrefrenabile, desiderio reciproco e il non averne mai abbastanza dell’altra persona. La voglia di avere chi si ama accanto è un impulso assoluto. Il riferimento, poi, a Camila Cabello è ancora più esplicito, nel testo, con l’uso di “Senorita“, brano celebre della fidanzata ex Fifth Harmony.

Shawn Mendes e Tainy, Summer of love, video ufficiale

Potete vedere il video ufficiale di Summer of Love di Shawn Mendes e Tainy cliccando qui.

Shawn Mendes e Tainy, Summer of love, testo

Kisses on your body were like heaven we were taking it slow

Tangled in the sheets until the evening there was nowhere to go

We were in a daze

Learning each other shapes

Tracing shadows of rain down your back

Kisses on your body in my memory baby nothing comes close

It was the summer of love

A delicate daydream

And for a couple of months

It felt like we were 18

It was thе summer of

La La Love

It was the Summеr of

La La love

Meditation and tequila

Calling you my senorita

Didn’t know how much I need ya

Hate it when I have to leave ya

I’ve been taking mental pictures

For When I miss you in the winter

Staying up until the sunrise

Praying it won’t be the last time

It was the summer of love

A delicate daydream

And for a couple of months

It felt like we were 18

It was the summer of

La La Love

It was the Summer of

La La love

Kisses on your body were like heaven we were taking it slow

Tangled in the sheets until the evening there was nowhere to go

It was the summer of love

You were my summer of love

A delicate daydream

And for a couple of months

It felt like we were 18

It was the summer of

La La Love

It was the Summer of