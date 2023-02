Dopo aver portato “Sotto Voce” a Sanremo Giovani e aver conquistato un posto tra i big, Shari è pronta a calcare il palco dell’Ariston della 73^ edizione del Festival di Sanremo. Stasera l’artista avrà l’opportunità di condividere con tutti il suo inedito “Egoista” (Columbia Records/Lebonski 360°/Sony Music Italy), scritto dalla stessa Shari e composto insieme a Maurizio Pisciottu (Salmo), Riccardo Puddu, Luciano Fenudi. In questa canzone è racchiuso tutto il mondo musicale di Shari e il brano racconta di quanto a volte nella vita si corra il rischio di essere egoisti in amore pur di non restare soli.

“Egoista è nato una sera d’estate. Da un po’ di tempo ero bloccata, non riuscivo a scrivere, poi all’improvviso le parole sono uscite da sole. Mia sorella mi ha dato la carica che mi serviva per farlo ascoltare anche in studio. È piaciuto molto, lo abbiamo prodotto ed è diventata la canzone che presto ascolterete tutti. Sono molto legata a questo brano perché mi ha risvegliata”

Nella serata di venerdì 10 febbraio, dedicata alle cover, Shari duetterà con Salmo, portando sul palco un Medley di Zucchero Sugar Fornaciari.

Abbiamo intervistato Shari per parlare del suo brano e della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Dopo aver chiesto le emozioni di essere tra i sei finalisti di Sanremo Giovani.

Parlando del pezzo hai detto “Sono molto legata a questa brano perché mi ha risvegliata”. Cosa intendi?

Avevo perso un po’ di sicurezza in mente, nel modo in cui scrivevo le canzoni. Scrivevo brani brutti, non mi piacevano… Finché non ho scritto “Egoista” e allora mi son detta “Ok, so ancora come si fa”. Da lì ho ripreso sicurezza in mente

Hai subito capito che sarebbe stato il brano che avresti portato a Sanremo?

No, in realtà quando l’ho scritto non ci stavo pensando assolutamente. Quando l’abbiamo finito, è stato tutto naturale. Da lì sono uscite le iscrizioni per Sanremo Giovani. Mi son detto, la canzone è finita, è bellissima, mettiamo quella, l’abbiamo messa senza pensarci.

Con Shari abbiamo poi parlato della serata medley di venerdì con i brani di Zucchero, del duetto con Salmo e del gossip che la vedrebbe fidanzata con il rapper… Potete vedere la video intervista integrale qui sopra.