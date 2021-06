Oggi c’è stata la conferenza stampa dei Shakalab che festeggiano 10 anni di carriera con un disco di inediti e importanti collaborazioni. Ecco cosa hanno raccontato, durante l’incontro con i giornalisti. Dieci è il loro disco che esce venerdì 25 giugno 2021.

“Il lavoro celebra dieci anni di attività nostra, dieci pezzi. La numerologia ci ha accompagnati sempre. I generi musicali sono poco etichettabili, dall’hip hop, dancehall e molte altre sfumature, con connessioni al sound del centro America e delle Sicilia. Abbiamo sempre giocato con l’idea di inserire artisti per farli mettere in gioco: Ensi, Alborosie in una ballad. L’idea è quella di spiazzare il pubblico. In ogni pezzo ci sono featuring vari, commistioni di genere e linguaggio: spagnolo, salentino, siciliano e inglese. Divertirci per noi è molto serio”.

Considerata come una delle più interessanti e storiche reggae band italiane in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito elementi reggae, soul, hip hop e sorprendenti melodie vocali, Shakalab, dopo il singolo “Giganti” in collaborazione con la reggae star internazionale Alborosie e il producer Shablo e dopo “Parasite” feat Sud Sound System e Inoki, è pronta a tornare da protagonista della scena musicale italiana con il nuovo album “DIECI”.

Come anticipato, sono innumerevoli le collaborazioni all’interno del disco. In ogni pezzo infatti, gli Shakalab hanno collaborato con diversi e numerosi artisti, rendendo il progetto una sorta di mixtape di concezione moderna. Da Inoki, Sud Sound System, Ensi, Shablo, Leslie, sino a Vacca, L’Elfo, Attila, General Levy e Dub Fx, all’interno del nuovo album non mancano le collaborazioni con Apres la Classe, Forelock, Lion D, Kiave, Gioman,Extrapolo e Raphael.

“Dieci è un disco più unico che raro, la sua unicità è data sia dalla sua imprevedibilità dal punto delle sonorità musicali che dal suo approccio ai contenuti. Abbiamo messo insieme stili e influenze diverse, trattando tematiche differenti. Ad un primo ascolto è subito evidente che “Dieci” è un disco imprevedibile. La versatilità è sempre stato uno dei nostri marchi di fabbrica, da sempre ci nutriamo di parecchia musica e non mettiamo limiti e barriere alle nostre produzioni, che sono sempre un bel melting pot tra rap, urban e reggae. Per questi primi dieci anni di carriera siamo orgogliosi del percorso che abbiamo fatto sin d’ora e siamo onorati di condividere questo lavoro con moltissimi artisti di cui abbiamo estrema stima artistica e personale”

Ecco, a seguire, la tracklist:

Radio Maghreb feat. Dub Fx

Parasite feat. Inoki & Sud Sound System

Dancehall King feat. Ensi & Attila

Tartaruga feat. General Levy

Mezzo Pezzo Freestyle

Sin Dinero 2.0 feat. Leslie

Giganti feat. Alborosie ( prod. By Shablo)

Big Babol feat. Vacca & L’Elfo

Mezcal Margarita feat. Après La Classe

Dieci feat. Forelock, Lion D, Kiave, Gioman,Extrapolo, Raphael