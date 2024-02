Shade è in concerto stasera, 20 febbraio 2024, ai Magazzini Generali a Milano con una nuova data del suo “Diversamente tour“. Dopo la data del 15 febbraio a Torino, il cantante è atteso a Milano, Roma (22 febbraio) e Bologna (23 febbraio). Con lui, sul palco, numerosi amici e ospiti. Per la tappa di Bologna saranno presenti Federica Carta, Blue Virus e Random.

Sul palco del concerto di Shade in programma martedì 20 febbraio a Milano ci saranno alcuni dei più grandi nomi del panorama rap italiano come J-Ax, Ensi, Dani Faiv, Nerone e Vegas Jones.

Il titolo del tour cita il nuovo disco di Shade, uscito il 7 luglio 2023. L’album rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico di Shade, che raccoglie in questo lavoro una lunga fase di ricerca musicale, testimoniata dal suo stile in continua evoluzione, capace di offrire ancora una volta al pubblico un nuovo modo di interpretare il rap, senza mai rinunciare alla sperimentazione. La tracklist vede diverse collaborazioni con alcuni dei nomi più apprezzati della scena urban italiana, tra cui J-Ax, Vegas Jones e Giaime, MadMan, Dani Faiv e Nerone.

1. Iron Man

2. Fuori Di Budget

3. Ex Feat. Vegas Jones &Amp; Giaime

4. Fenice

5. Promesse Feat. Madman

6. Tutto Quello Che Ho

7. Sopra Di Te Feat. Dani Faiv &Amp; Nerone

8. Per Sempre Mai Feat. Federica Carta

9. Pendolari

10. Lunatica

11. Tori Seduti Feat. J-Ax

12. God Mode Freestyle

Ecco le parole di Shade nel parlare del suo ultimo progetto:

“Si tratta di una raccolta di esperienze che ho vissuto e che voglio raccontare, a partire dagli episodi più drammatici fino a quelli più divertenti e folli. Un progetto che non rappresenta soltanto una raccolta di brani, ma un vero percorso creato per lasciare qualcosa in chi ascolta. Nel pensarlo, il mio obiettivo è stato sin dall’inizio quello di fare la musica che mi piace e di dire davvero ciò che voglio comunicare, senza filtri tra me e il mio pubblico, soprattutto in un momento storico in cui i dischi hanno un consumo temporale diverso rispetto al passato. È un album concepito per l’ascolto, con un sound diverso e in evoluzione, frutto di una ricerca musicale che sto portando avanti da diverso tempo.

Il titolo, DIVERSAMENTE TRISTE, è legato ai tanti episodi che vi sono contenuti, ciascuno di essi particolarmente profondo. Tutti sono abituati a vedermi come una persona ironica e divertente, credendo forse che io sia sempre felice. La realtà e che, chi appare sorridente, cercando talvolta di sollevare la tristezza degli altri, è colui che sta soffrendo maggiormente. La cover del disco, infatti, nata da una visionaria idea di mio fratello, mostra uno smile che sorride ma che, al tempo stesso, si sta sciogliendo”.