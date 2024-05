Mahmood avvicina il microfono ad una fan, in prima fila, e si complimenta per l’esibizione. Ma Bluesy è un volto “noto” ai fan di Amici…

Prima data al Fabrique di Milano per Mahmood venerdì 18 maggio 2024. Il cantante, che tornerà anche stasera con la seconda data, ha intrattenuto il pubblico presente al concerto (sold out) con i suoi più noti successi, incluso ovviamente “Tuta gold” che ha trionfato nelle vendite e nelle rotazioni radio dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Ma, in queste ore, è diventato virale un video nel quale, il cantante scende tra i fan per poi avvicinare il microfono a duna ragazza in prima fila. Ed ecco l’interpretazione che ha stupito anche lo stesso artista, stupito: “Hai spaccato!”.

Le chiede chi sia e lei si presenta: “Bluesy!”.

I più attenti sicuramente ricorderanno il suo nome. Nel 2022 si era presentata come sfidante di un cantante della squadra di Arisa. Era stata Lorella Cuccarini a notare le sue potenzialità e aveva proposto una sfida, ai tempi giudicata da Federico Sacchi, direttore artistico Sony. Dopo l’esibizione, però, il giudice aveva preferito Andre, il ragazzo già presente nel programma e Bluesy aveva così dovuto abbandonare il suo sogno di entrare nel programma di Canale 5.

Potete vedere le due esibizioni qui sotto.

Ai tempi aveva presentato due cover, “Fai rumore” di Diodato e la ballad “Pastello bianco” dei Pinguini Tattici Nucleari.

Ieri, presente al concerto di Mahmood, ha nuovamente dimostrato le potenzialità della sua voce con una “performance a sorpresa”, applaudita dal pubblico presente.

Come sottolineato, Mahmood sarà in concerto anche stasera con la seconda data al Fabrique di Milano.