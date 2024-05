Tra le canzoni presenti in “Bridgerton 3” su Netflix sta diventando virale il brano “Give me everything” di Pitbull

Give Me Everything, Pitbull: la cover orchestrale infiamma Bridgerton 3

Give Me Everything, il brano di Pitbull, è una delle musiche più intense scelte per una scena clou di Bridgerton 3. La versione della canzone ha avuto un tale riscontro da diventare virale anche su TikTok. Le cover orchestrali dei pezzi presenti nella terza stagione della serie tv iniziano con un grande “abcdefu” mentre Miss Penelope Featherington (Nicola Coughlan) inizia la sua trasformazione, passando poi per successi di Billie Eilish e Taylor Swift.

Ma lo spunto musicale che ha infiammato i fan è sicuramente la cover orchestrale di “Give Me Everything” di Pitbull, che segna la tanto attesa “scena della carrozza” – quando Penelope e Colin Bridgerton (Luke Newton) entrano in intimità per il prima volta.

l supervisore musicale Justin Kamps ha dichiarato, raccontando la scelta della canzone:

“Penso che tutti quanti rimasti un po’ scioccati dal fatto che fossero così innamorati della cover di questa canzone di Pitbull per questa sequenza, tra tutte le cose. Ma la canzone è fantastica e ha una struttura meravigliosa, ed è ciò di cui la scena aveva davvero bisogno. C’era bisogno di questa anticipazione e poi di un’esplosione nel ritornello principale della canzone mentre vediamo cosa sta succedendo sullo schermo”

Poi ha aggiunto:

“È un po’ fuori dal suono delle cover che ascoltiamo normalmente. Si appoggia quasi ulteriormente a un suono pop, leggermente, proprio perché la canzone originale è una traccia pop davvero eccezionale. È un’esplosione di emozioni per questi due personaggi che finalmente è sfociata in questo momento, e sento che la canzone lo riflette davvero. È proprio come: “Questo è tutto”. Dammi tutto. Eccoci qui. Facciamolo’. E sento che darà ai fan e a tutti coloro che stavano aspettando questa uscita così catartica”

Potete ascoltare la versione Archer Marsh di “Give me everything” di PitBull cliccando qui.

Originariamente, Give Me Everything è un brano tratto dall’album Planet Pit e incisa insieme a Ne-Yo e Nayer. Ha raggiunto la posizione numero uno della Billboard Hot 100 e la Top 5 in Australia, Canada, Italia, Nuova Zelanda e Regno Unito. Il brano è divenuto inoltre un tormentone estivo dell’estate 2011 nonché il settimo singolo più venduto nel mondo con 8,2 milioni di copie.

Gli altri brani presenti nei primi episodi della terza stagione di Bridgerton sono questi:

“Dynamite” (BTS) by Vitamin String Quartet

“Jealous” (Nick Jonas) by Shimmer

“Cheap Thrills” (Sia) by Vitamin String Quartet

“Happier Than Ever” (Billie Eilish) by Vitamin String Quartet

“Snow on the Beach” (Taylor Swift and Lana Del Rey) by Atwood Quartet