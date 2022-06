Sfiga, Grido feat. Fabri Fibra: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Sfiga’, il nuovo singolo di Grido feat Fabri Fibra in uscita venerdì 17 giugno 2022 in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano sigla, a distanza di quasi 20 anni, la pace tra i due rapper dopo i dissing che hanno appassionato, per tanto tempo, i fan di tutta Italia.

Sfiga, Grido feat. Fabri Fibra: significato

E’ lo stesso ex componente de ‘I Gemelli Diversi’ e fratello di J-Ax a raccontare (a ‘Billboard’) come è nata la collaborazione

Recentemente, ripensando a questo capitolo di storia del rap italiano ho pensato che servisse qualcosa per riequilibrarne il karma. Di getto mi è venuto in mente il ritornello del pezzo e l’idea di campionare l’iconica frase di Bugiardo, “Ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga”. Ho proposto il brano a Fibra e nel giro di un giorno lui mi ha mandato le sue strofe! Poi ci siamo incontrati e abbiamo passato un pomeriggio ripercorrendo tutta la nostra storia, ci siamo detti quello che, praticamente, aspettavamo di dirci da vent’anni.

Sfiga, Grido feat. Fabri Fibra: video

Il video della canzone sarà disponibile a breve.

Sfiga, Grido feat. Fabri Fibra: testo

Il testo sarà consultabile nei prossimi giorni.