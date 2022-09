L’atteso tour di Sfera Ebbasta sta per iniziare, ufficialmente, da venerdì 23 settembre 2022 con la prima data a Rimini. Per il cantante arriva finalmente l’occasione di presentare, dal vivo, FAMOSO, l’album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, e l’ep ITALIANO realizzato insieme a RVSSIAN, pubblicato lo scorso maggio per Island. Sono in totale 9 le date annunciate nei palazzetti con l’ultimo appuntamento previsto per l’11 ottobre prossimo. Ecco le parole del rapper alla vigilia della partenza del suo tour:

Il Famoso Tour sta per partire ed io sono davvero felice di tornare live in Italia. C’è tanta musica da suonare, non vedo l’ora di salire sul palco.

A seguire le informazioni sui biglietti e le prime anticipazioni sulla scaletta della data a Rimini di venerdì 23 settembre 2022.

Sfera Ebbasta, Rimini, 23 settembre 2022, Biglietti

La data di Sfera Ebbasta a Rimini di venerdì 23 settembre 2022 è il recupero dell’11 settembre 2021 e del 9 aprile scorso. Su Ticketone segnala ancora disponibilità di biglietti da 36,80 euro per il Secondo Anello Laterale Numerato fino ai 69 euro della Tirbuna Parterre Gold Numerata a 69 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Sfera Ebbasta, Rimini, 23 settembre 2022, Scaletta concerto

Non è disponibile una scaletta del concerto di Sfera Ebbasta ma sappiamo che saranno presenti i grandi successi dell’artista e i pezzi presenti nei suoi ultimi lavori, Famoso e l’Ep Italiano. Ascolteremo sicuramente Bottiglie Privè, Baby, Hollywood, Tik Tok, Giovani re, Italiano Anthem, Mamma mia.

Presenti anche i brani dall’album “Rockstar”, da Cupido a Ricchi per sempre, passando per Tran Tran, Rockstar e Happy Birthday.

Dopo aver infranto qualsiasi record di ascolti con la propria musica e dopo aver girato l’Europa con il Famoso European Tour e l’Italiano Summer Toir, Sfera Ebbasta potrà finalmente portare le sue hit sui più prestigiosi palchi d’Italia. Proprio per celebrare la chiusura di questo ritorno, Sfera Ebbasta ha scelto di concludere il cerchio con un’ultima data, la terza a Milano, al Forum di Assago l’11 di ottobre.