Sfera Ebbasta è atteso stasera, 12 marzo 2025, al Palazzo dello Sport a Roma, con una nuova data del suo tour nei palazzetti.

Un tour che, proprio nel giorno della sua partenza, ha registrato l’en plein di sold out nelle sue 11 tappe nei palazzetti italiani, di scena fino all’8 aprile a Firenze, Roma, Bologna, Torino e Milano per poi lasciare il passo all’estivo con la data del 7 giugno allo Stadio Maradona di Napoli e quella del 19 luglio nel cartellone di Rock in Roma -biglietti disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

Per il suo ritorno live, nove mesi dopo aver riempito per due volte lo Stadio San Siro, Sfera Ebbasta ha messo in scena -curandone personalmente ogni dettaglio- uno show galvanizzante, adrenalinico e dal forte impatto, dove tra incredibili effetti visivi, giochi di luce e potenti lanciafiamme, i 30 brani che compongono la setlist scorrono senza fiato, introdotti solo dai boati del pubblico.

La struttura su due livelli che campeggia al centro del palco (tutta gradini luminosi di Led) viene presto popolata dal Trap King e dai suoi 8 ballerini, cornice perfetta per le coreografie orchestrate dall’Head of Performance Laccio, plasmandosi di hit in hit: dalle nude pareti di palazzoni di periferia, pronte a riempirsi di graffiti a tema Sfera, alle colorate navate di una cattedrale, con tanto di rosone logato $€.

A dominare le retrovie un enorme ledwall in formato landscape per ospitare, con i suoi 24 metri di larghezza, i futuristici visual firmati da SUGO Design, in un’esperienza mai prima d’ora tanto immersiva nel mondo e nell’estetica di Sfera Ebbasta.

Indice La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta al Palazzo dello Sport a Roma

1 Indice La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta al Palazzo dello Sport a Roma

La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta al Palazzo dello Sport a Roma

Visiera a becco

TikTok

Panette

Brutti sogni

OGNT

20 collane

Serpenti a sonagli

No Champagne

Rockstar

Ricchi per sempre

Bang Bang

Tran tran

Cupido

Notti

Ciao bella

Complicato

Anche stasera

Gol

VDLC

15 piani

Calcolatrici

G63

Alleluia

Piove

Bottiglie privè

XDVR

Cini

BRNBQ

Visiera a becco

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non son più disponibili biglietti per la data del 12 marzo 2025.