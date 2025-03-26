Biglietti, date e città del Summer Tour di Sfera Ebbasta: tutte le informazioni sui concerti e la prevendita

Sfera Ebbasta è pronto a continuare a dominare la scena musicale italiana con un tour che sta facendo registrare il tutto esaurito in ogni tappa. Dopo il successo delle date nei palazzetti, tra cui Torino il 29 marzo all’Inalpi Arena e il poker di concerti sold out all’Unipol Forum di Milano, il Trap King si prepara per un’estate infuocata con il SUMMER TOUR 2025. In attesa dello show attesissimo di Napoli il 7 giugno, per la prima volta allo Stadio Diego Armando Maradona, Sfera ha annunciato nuove date che lo porteranno in giro per l’Italia tra giugno e agosto.

Organizzato da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live, il SUMMER TOUR 2025 si arricchisce di sette nuove date nei più importanti festival italiani all’aperto. Dopo la tappa già annunciata di Roma, in programma il 19 luglio all’Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma, Sfera Ebbasta si esibirà anche a:

Ferrara il 21 giugno @ FERRARA SUMMER FESTIVAL

Alba (CN) il 13 luglio @ COLLISIONI FESTIVAL

Catania il 25 luglio @ Villa Bellini

Cinquale (MS) il 2 agosto @ VIBES SUMMER FESTIVAL

Gallipoli (LE) il 4 agosto @ SOTTOSOPRA FEST

Olbia (SS) il 14 agosto @ RED VALLEY FESTIVAL

San Benedetto del Tronto (AP) il 30 agosto @ SAN.B SOUND

Sfera Ebbasta, biglietti Summer Tour 2025

I biglietti per queste nuove date saranno disponibili su www.vivoconcerti.com a partire dalle ore 14:00 di giovedì 27 marzo e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14:00 di martedì 1 aprile. L’organizzatore invita il pubblico ad acquistare i biglietti solo attraverso i canali ufficiali per evitare possibili truffe.

Sfera Ebbasta, con 230 Dischi di Platino e 32 Dischi d’Oro, continua a battere ogni record e a coinvolgere una fanbase multigenerazionale che conta quasi 5 milioni di follower su Instagram. Il SUMMER TOUR 2025 sarà l’occasione perfetta per ripercorrere insieme ai fan tutta la sua carriera, dalle prime hit fino al successo planetario, passando per l’ultimo album “X2VR” (Island Records), già certificato Quintuplo Disco di Platino.

L’estate 2025 si preannuncia come un viaggio musicale senza sosta per il re della trap italiana, che porterà il suo inconfondibile sound nelle location più suggestive della Penisola. Il SUMMER TOUR 2025 è un appuntamento imperdibile per tutti i fan che vogliono vivere l’energia travolgente di Sfera Ebbasta dal vivo.