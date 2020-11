Da oggi, 24 novembre 2020, è disponibile il video ufficiale di Baby, singolo di lancio di Famoso, il terzo album di Sfera Ebbasta, realizzato insieme a J Balvin e prodotto da Sky Rompiendo.

Il singolo internazionale del nuovo lavoro di Sfera Ebbasta, che unisce le sonorità trap a quelle reggaeton, ha raggiunto il 36esimo posto nella Global Top 200 di Spotify e il primo posto nella Top 50 Italia di Spotify e anche su Apple Music, Amazon Music e YouTube Italia.

Per il trapper di Cinisello Balsamo e per l’artista colombiano, si tratta della seconda collaborazione: nel 2018, infatti, Sfera Ebbasta partecipò al remix di Machika, singolo contenuto nell’album Vibras.

Di seguito, trovate il testo e la traduzione, per quanto riguarda la strofa di J Balvin. Clicca qui per vedere il video ufficiale.

Sfera Ebbasta & J Balvin – Baby: il testo

Quando chiami tu mi chiedi, dove sei

Ti dico, viene su, lo so già cosa vuoi

Spengo la tv, tu prepari il joint

Lancio via la maglia e poi, e poi, ehi.

Baby, baby, baby

Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen, yeah

Baby, baby, baby

Mi fai più dell’alcol, mi fai più della weed, ehi.

Tú ere’ mi queen y yo soy tu king, hey

Dale, juega pa’l team, baby

Te queda bien la Supreme

De Italia baja’ pa’ Medellín

Tú me tiene’ como Jay-Z a Beyoncé y como el ying y el yang

Corazón pateando como Jackie Chan

Tú me tiene’ volando como Peter Pan

Tú ere’ mi campanita, yo te vo’a sonar

No hay excusa

Dale, quítate la blusa

Tú ere’ italiana, a ti te gusta la medusa

Tranquila, tú ere’ mi trap killa

Este flow que tengo no se vende ni se alquila

No hay excusa

Dale, quítate la blusa

Tú ere’ italiana, a ti te gusta la medusa

Tranquila, tú ere’ mi trap killa

Este flow que tengo no se vende ni se alquila, yah.

Baby, baby, baby

Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen, yeah

Baby, baby, baby

Mi fai più dell’alcol, mi fai più della weed, ehi.

Non posso aspettare, togliti i jeans,

Voglio fare quello che non dico in tv,

Sto facendo un video, ma lo tengo per me, lo tengo per me, uh-uh

Sto facendo tutto questo solo per te, solo per te, uh-uh

Perché con le altre tipe

Non è la stessa cosa

E mi hanno già stufato

Dopo meno di un’ora

E vogliono che metto la mia canzone nuova

E mi dicono, sorridi, dai, che faccio una storia.

Quando chiami tu mi chiedi, dove sei

Ti dico, viene su, lo so già cosa vuoi

Spengo la tv, tu prepari il joint

Lancio via la maglia e poi, e poi, ehi.

La traduzione

Tu sei la mia trap lady, tu sei la mia trap queen.

Sei la mia regina e io sono il tuo re, hey

Dai, gioca per la squadra, baby

Supreme ti sta bene

Dall’Italia scendi a Medellin

Mi hai come Jay-Z ha Beyoncé e come ying e yang

Il cuore sta battendo come Jackie Chan

Mi stai facendo volare come Peter Pan

Sei il mio Campanellino, gioco con te

Non ci sono scuse

Dai, togliti la maglietta

Sei italiana, ti piace la medusa

Calmati, sei la mia assassina trap

Questo flow che ho non è in vendita o in affitto

Non ci sono scuse

Dai, togliti la maglietta

Sei italiana, ti piace la medusa

Calmati, sei la mia assassina trap

Questo flow che ho non è in vendita o in affitto.