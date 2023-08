Sfera Ebbasta, Isola di Capo Rizzuto, 8 agosto 2023: la scaletta del concerto, orario e info biglietti

Sfera Ebbasta sarà in concerto stasera, 8 agosto 2023, all’Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, presso il Porto Turistico Le Castella. Nuovo appuntamento con il rapper che porterà sul palco i suoi successi più noti. Sfera porterà sul palco una scaletta più che mai ricca, con le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, passando per i brani di Famoso (l’album che dal 2020 ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo) e il meglio dell’EP Italiano realizzato insieme a RVSSIAN. A rendere lo show ancora più coinvolgente ed immersivo, i coloratissimi ledwall a dominare la scenografia, e le trascinanti coreografie eseguite dai ballerini di Modulo Agency con la supervisione di Laccio.

I prossimi appuntamenti live saranno in programma il il 9 agosto a Gallipoli (LE) @ Parco Gondar, l’11 agosto a Baia Domizia (CE) @ Arena dei Pini Summer Festival 2023, il 14 agosto a Olbia (OT) @ Red Valley Festival.

Qui sotto, a seguire, potete leggere la scaletta del concerto e trovare tutte le informazioni sui biglietti disponibili.

Sfera Ebbasta, Isola di Capo Rizzuto, 8 agosto 2023, la scaletta del concerto

Qui sotto la scaletta del concerto con l’ordine di esecuzione del brani. Il live inizierà alle 21.30.

Orange

Abracadabra

macarena

TiKTok rmx

$ € freestyle

Cupido

M’manc

X caso

Bang bang

Notti

Tesla

Sciroppo

Visiera a becco

Gelosa

Tran Tran

Mademoiselle

Ricchi per sempre

Rockstar

Bottiglie prive

Cookies N’Cream

Tu mi hai capito

Solite pare

S!R!

Piove

Alleluia

Stamm fort

Ciny

xdxr

Happy Birthday

Mamma mia

Baby

Pablo

Nuovo range

Mi fai impazzire

Italiano

Hace calor

Sfera Ebbasta, Isola di Capo Rizzuto, 8 agosto 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti -posto unico al prezzo di 46 euro- per il concerto di Sfera Ebbasta al Porto Turistico Le Castella ad Isola di Capo Rizzuto. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.