Sfera Ebbasta, Famoso Tour 2021: tutte le date

Durante la giornata di venerdì 27 novembre 2020, Sfera Ebbasta ha polverizzato un altro record con il suo terzo album Famoso, pubblicato lo scorso 20 novembre.

Oltre ad aver debuttato direttamente in vetta con il suo nuovo album, infatti, il trapper di Cinisello Balsamo ha piazzato tutte le 13 canzoni contenute nell’album nelle prime 13 posizioni della classifica Fimi dei singoli più scaricati e ascoltati sulle piattaforme digitali, un esordio che non ha precedenti nella storia della musica italiana.

Al primo posto, troviamo il singolo di lancio dell’album, Baby, il featuring con J Balvin, del quale il video ha superato le 3 milioni di visualizzazioni in pochi giorni, entrando in tendenza su YouTube in 16 paesi nel mondo.

Dopo Baby, in classifica, sul podio, troviamo le tracce Tik Tok, il featuring con Marracash e Guè Pequeno, e Hollywood, la collaborazione con Diplo. Nelle settimane scorse, il primo posto è stato occupato dal singolo Bottiglie Privè.

Famoso ha debuttato al primo posto anche per quanto riguarda la classifica Fimi dei vinili più venduti in Italia.

Nel giorno della pubblicazione dell’album, inoltre, sono state annunciate ufficialmente anche le date del Famoso Tour 2021, il tour che vedrà Sfera Ebbasta esibirsi nei più importanti palasport italiani.

Se la pandemia di COVID-19, purtroppo ancora in corso nel nostro paese, dovesse impedire lo svolgersi dei concerti, ci sarà il rimborso dei biglietti acquistati e della relativa prevendita.

Il Famoso Tour di Sfera Ebbasta inizierà con una data zero che si terrà a Rimini e con due anteprime che si terranno al Mediolanum Forum di Assago. Durante il mese di settembre 2021, Sfera Ebbasta si esibirà anche a Bologna, Torino, Firenze, Roma ed Eboli.

Sfera Ebbasta – Famoso Tour 2021: le date

11/09 – Rimini – RDS Stadium

13/09 – Milano – Mediolanum Forum

14/09 – Milano – Mediolanum Forum

20/09 – Bologna – Unipol Arena

21/09 – Torino – Pala Alpitour

24/09 – Firenze – Mandela Forum

28/09 – Roma – Palazzo dello Sport

02/10 – Eboli – PalaSele