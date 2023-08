Sfera Ebbasta sarà in concerto stasera a Villa Bellini, a Catania, con una nuova data del suo tour estivo. Dopo la doppietta sold out di aprile nel tempio sacro della musica italiana nel mondo, l’Arena di Verona, il rapper sta animando la calda stagione dei live con il Summer tour, 17 appuntamenti a cielo aperto tra luglio e agosto prodotti da Trident Music in collaborazione con Thaurus. Ha partecipato anche come headliner all’IMOLA SUMMER SOUND PER LA ROMAGNA, lo speciale evento­ benefico a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione. il 29 luglio scorso sul palco dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con i più importanti nomi della scena rap e trap italiana.

Il suo tour estivo lo vedrà esibirsi, nei prossimi appuntamenti, il 5 agosto (sold out) e il 6 agosto a Catania @ Wave Summer Music, il 9 agosto a Gallipoli (LE) @ Parco Gondar, l’11 agosto a Baia Domizia (CE) @ Arena dei Pini Summer Festival 2023, il 14 agosto a Olbia (OT) @ Red Valley Festival.

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto di Sfera Ebbasta a Catania e le informazioni sui biglietti.

Sfera Ebbasta, Catania, la scaletta del concerto, 5 agosto 2023

Sfera porterà sul palco una scaletta più che mai ricca, con le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, passando per i brani di FAMOSO (l’album che dal 2020 ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo) e il meglio dell’EP ITALIANO realizzato insieme a RVSSIAN. A rendere lo show ancora più coinvolgente ed immersivo, i coloratissimi ledwall a dominare la scenografia, e le trascinanti coreografie eseguite dai ballerini di Modulo Agency con la supervisione di Laccio.

Qui sotto la scaletta del concerto con l’ordine di esecuzione del brani.

Orange

Abracadabra

macarena

TiKTok rmx

$ € freestyle

Cupido

M’manc

X caso

Bang bang

Notti

Tesla

Sciroppo

Visiera a becco

Gelosa

Tran Tran

Mademoiselle

Ricchi per sempre

Rockstar

Bottiglie prive

Cookies N’Cream

Tu mi hai capito

Solite pare

S!R!

Piove

Alleluia

Stamm fort

Ciny

xdxr

Happy Birthday

Mamma mia

Baby

Pablo

Nuovo range

Mi fai impazzire

Italiano

Hace calor

Sfera Ebbasta, Catania, biglietti del concerto, 5 agosto 2023

Il concerto di Sfera Ebbasta a Catania è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 5 agosto 2023.